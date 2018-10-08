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17 сентября 2018
Petra Diamonds сосредоточится на оптимизации активов для наращивания капитала
В финансовом году, который закончился 30 июня 2018 года, компания добыла 3,8 млн каратов. Ожидается, что в 2019 году Petra произведет 3,8 -4 млн каратов алмазов.
«По мере того как компания переходит от капиталоемкой фазы производства к устойчивому режиму работы, она сосредотачивается больше на рационализации операций и перерасчете базовых расходов в рамках имеющихся у компании проектов», - заявила Petra.
Неисполнительный председатель компании Адонис Пурулис (Adonis Pouroulis) отметил, что предлагаемая ликвидация совместного предприятия KEM в июле свидетельствует о текущей оптимизации портфеля активов.
Покидающий свой пост генеральный директор Petra Йохан Диппенаар (Johan Dippenaar) сообщил, что расходы компании на проводимые операции снизились на 46% за рассматриваемый период, так как компания пересмотрела параметры капиталовложений.
Он добавил, что эта тенденция сохранится, и капитальные затраты в 2019 финансовом году составят $93 млн.
«Принимая во внимание низкий уровень капитальных затрат, Petra сможет сфокусироваться на постоянной оптимизации операций и генерировании денежных потоков, - заявил Диппенаар. – Ключевой частью стратегии компании станет повышение оперативной эффективности на всех проектах, делая акцент на стоимости, а не на объеме производства».
Прибыль Petra увеличилась на 25%, до $495,3 млн, в финансовом году, который закончился 30 июня 2018 года, по сравнению с $394,8 млн в прошлом году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished