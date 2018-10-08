Школа Высокого Ювелирного Искусства представляет коллекцию мужских колец Ива Гасту

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Фото: L’ECOLE des Arts Joailliers

Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels первый раз за всю свою историю проводит выставку мужских колец, которые принадлежат Иву Гасту (Yves Gastou). Выставка будет проходить до 30 ноября 2018 года в Париже, говорится на сайте ювелирного дома.На выставке будут представлены 500 колец, которые относятся к разным стилям и эпохам – от колец американских байкеров 1970-х годов до колец времен Древнего Египта.«Женские украшения затмили мужские ювелирные изделия, но, наконец, мужские кольца в центре внимания. Они созданы с таким творческим подходом, что радуют не только глаз, но и греют душу и сердце», - заявила Мари Валлане-Дельом (Marie Vallanet-Delhom), президент Школы Высокого Ювелирного Искусства.Ив Гасту, французский антиквар и декоратор, собирал коллекцию колец более тридцати лет, приобретая их на блошиных рынках, открытых распродажах, распродажах мастерских, а также во время своих путешествий. Он тщательно отбирал предметы для коллекции, которая является отражением творческой натуры своего хозяина.