Эксклюзив
Альянс между производителем сырья в нашей стране и производителем бриллиантов просто неизбежен и необходим
Из чего складывается доходность огранки? Что это за профессия – инженер по обработке алмазов? Сколько времени уходит на то, чтобы стать огранщиком? Как работает ограночная фабрика? «Русская огранка» - она жива? Lightbox от компании De Beers – это что...
Сегодня
Высокие технологии позволяют создать продукт, который в природных камнях можно получить только за очень большие деньги
Андрей Жарков, уйдя с поста руководителя алмазодобывающей компании «Алроса», создал и возглавил компанию «Ультра Си», которая будет заниматься производством алмазов из реактора. В интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished он рассказывает...
08 октября 2018
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
01 октября 2018
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Школа Высокого Ювелирного Искусства представляет коллекцию мужских колец Ива Гасту
На выставке будут представлены 500 колец, которые относятся к разным стилям и эпохам – от колец американских байкеров 1970-х годов до колец времен Древнего Египта.
Фото: L’ECOLE des Arts Joailliers
«Женские украшения затмили мужские ювелирные изделия, но, наконец, мужские кольца в центре внимания. Они созданы с таким творческим подходом, что радуют не только глаз, но и греют душу и сердце», - заявила Мари Валлане-Дельом (Marie Vallanet-Delhom), президент Школы Высокого Ювелирного Искусства.
Ив Гасту, французский антиквар и декоратор, собирал коллекцию колец более тридцати лет, приобретая их на блошиных рынках, открытых распродажах, распродажах мастерских, а также во время своих путешествий. Он тщательно отбирал предметы для коллекции, которая является отражением творческой натуры своего хозяина.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург