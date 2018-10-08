Внучка королевы Елизаветы надела тиару-кокошник с изумрудами на свою свадьбу

Сегодня

Фото: royal.uk

Внучка королевы Елизаветы, принцесса Евгения, надела платиновую тиару с бриллиантами и изумрудами на свою свадьбу с Джеком Бруксбэнком в прошлую пятницу, сообщает агентство Rapaport.Изумрудный кокошник Гревилл одолжила Евгении ее бабушка-королева, тиара была создана ювелирным домом Boucheron в 1919 году.«Надев эту ослепительную тиару из изумрудов и бриллиантов, принцесса Евгения почтила традиции и историю королевской семьи и в то же время показала свой собственный стиль», - Town&Country процитировало геммолога Гранта Мобли (Grant Mobley).Центральный камень в тиаре – изумруд весом 93,70 карата, он окружен еще шестью изумрудами. Принцесса также надела серьги с изумрудами и бриллиантами, которые преподнес ей жених в качестве свадебного подарка.Согласно Town&Country, многие ожидали, что принцесса Евгения наденет Йоркскую тиару, созданную для ее матери Сары Фергюсон, которая носила ее в день своей свадьбы с отцом Евгении принцем Эндрю в 1986 году.Однако внучка королевы предпочла модное, стилизованное под кокошник украшение для своего первого официального выхода с тиарой.