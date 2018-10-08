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Из чего складывается доходность огранки? Что это за профессия – инженер по обработке алмазов? Сколько времени уходит на то, чтобы стать огранщиком? Как работает ограночная фабрика? «Русская огранка» - она жива? Lightbox от компании De Beers – это что...
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Высокие технологии позволяют создать продукт, который в природных камнях можно получить только за очень большие деньги
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08 октября 2018
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
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Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
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Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
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17 сентября 2018
Экспорт бриллиантов из Индии снизился на 10,78% в сентябре
Импорт алмазов также снизился на 14,49% в стоимостном выражении за рассматриваемый период, до $1,25 млрд, по сравнению с $1,47 млрд, которые страна получила в сентябре 2017 года. По объему импорт алмазов вырос с 15,72 карата в сентябре 2017 года до 16,10 карата в сентябре этого года.
Импорт бриллиантов снизился на 6,56%, до $162,86 млн, в сентябре 2018 года против $174,29 млн в том же месяце 2017 года.
За первые шесть месяцев текущего финансового года экспорт бриллиантов с апреля по сентябрь 2018 года вырос на 6,58%, до $12,68 млрд, против $11,90 млрд, полученных от экспорта продукции за тот же период в прошлом году, в то время как импорт бриллиантов снизился на 36,21%, до $768,60 млн, по сравнению с $1 204,97 млн за тот же период в 2017 году.
За рассматриваемый период этого финансового года импорт алмазов упал на 8,14%, до $8,42 млрд, с $9,16 млрд годом ранее. По объему уровень импорта снизился на 7,03%, с 91,05 млн каратов с апреля по сентябрь 2017 года до 84,66 млн каратов за тот же период 2018 года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished