Экспорт бриллиантов из Индии снизился на 10,78% в сентябре

Сегодня

Экспорт бриллиантов из Индии за сентябрь снизился до $2,37 млрд против $2,65 млрд в сентябре 2017, что свидетельствует о сокращении уровня экспорта на 10,78% по сравнению с прошлым годом, согласно предварительным данным, распространенным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

Импорт алмазов также снизился на 14,49% в стоимостном выражении за рассматриваемый период, до $1,25 млрд, по сравнению с $1,47 млрд, которые страна получила в сентябре 2017 года. По объему импорт алмазов вырос с 15,72 карата в сентябре 2017 года до 16,10 карата в сентябре этого года.

Импорт бриллиантов снизился на 6,56%, до $162,86 млн, в сентябре 2018 года против $174,29 млн в том же месяце 2017 года.

За первые шесть месяцев текущего финансового года экспорт бриллиантов с апреля по сентябрь 2018 года вырос на 6,58%, до $12,68 млрд, против $11,90 млрд, полученных от экспорта продукции за тот же период в прошлом году, в то время как импорт бриллиантов снизился на 36,21%, до $768,60 млн, по сравнению с $1 204,97 млн за тот же период в 2017 году.

За рассматриваемый период этого финансового года импорт алмазов упал на 8,14%, до $8,42 млрд, с $9,16 млрд годом ранее. По объему уровень импорта снизился на 7,03%, с 91,05 млн каратов с апреля по сентябрь 2017 года до 84,66 млн каратов за тот же период 2018 года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished