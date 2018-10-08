Эксклюзив
Высокие технологии позволяют создать продукт, который в природных камнях можно получить только за очень большие деньги
Андрей Жарков, уйдя с поста руководителя алмазодобывающей компании «Алроса», создал и возглавил компанию «Ультра Си», которая будет заниматься производством алмазов из реактора. В интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished он рассказывает...
08 октября 2018
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
01 октября 2018
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
АЛРОСА продала в Нью-Йорке алмазы на $7,9 млн, в том числе два – особо крупного размера
На торгах было реализовано более 90% выставленных на продажу камней: более 1,3 тыс. карат алмазов на общую сумму $7,9 млн. В аукционе приняли участие около 40 участников из США, Индии, Израиля, Бельгии, ОАЭ и других стран.
Алмаз массой 108 карат Фото: АЛРОСА
Ключевыми камнями, выставленными на продажу, стали прозрачный алмаз желтоватого оттенка массой почти в 98 карат и алмаз массой 108 карат. Оба камня были добыты на трубке «Юбилейная» в Якутии. Ранее член правления, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА Евгений Агуреев отмечал, что такие крупные и чистые алмазы крайне редко встречаются в природе.
Алмаз массой 98 карат Фото: АЛРОСА
«Даты аукциона выпали на крупные праздники, и некоторые наши покупатели не смогли принять участие в торгах, что оказало определенное влияние на итоги аукциона. При этом продажи цветных камней, выставленных на аукционе, оказались крайне успешными - мы продали все лоты, кроме одного. Эффективность по ним оказалась самой высокой», - рассказал Евгений Агуреев.
По его словам, несмотря на то, что США является ключевым потребителем бриллиантов, алмазные аукционы АЛРОСА здесь проходят весьма успешно и позволяют привлекать все большее число заинтересованных покупателей.