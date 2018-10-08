АЛРОСА продала в Нью-Йорке алмазы на $7,9 млн, в том числе два – особо крупного размера

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Алмаз массой 108 карат Фото: АЛРОСА

Алмаз массой 9

8 карат Фото: АЛРОСА

АЛРОСА подвела итоги аукциона по продаже алмазов специальных размеров (массой от 10,8 карата и выше), который прошел в Нью-Йорке с 17 сентября по 5 октября.На торгах было реализовано более 90% выставленных на продажу камней: более 1,3 тыс. карат алмазов на общую сумму $7,9 млн. В аукционе приняли участие около 40 участников из США, Индии, Израиля, Бельгии, ОАЭ и других стран.Ключевыми камнями, выставленными на продажу, стали прозрачный алмаз желтоватого оттенка массой почти в 98 карат и алмаз массой 108 карат. Оба камня были добыты на трубке «Юбилейная» в Якутии. Ранее член правления, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА Евгений Агуреев отмечал, что такие крупные и чистые алмазы крайне редко встречаются в природе.«Даты аукциона выпали на крупные праздники, и некоторые наши покупатели не смогли принять участие в торгах, что оказало определенное влияние на итоги аукциона. При этом продажи цветных камней, выставленных на аукционе, оказались крайне успешными - мы продали все лоты, кроме одного. Эффективность по ним оказалась самой высокой», - рассказал Евгений Агуреев.По его словам, несмотря на то, что США является ключевым потребителем бриллиантов, алмазные аукционы АЛРОСА здесь проходят весьма успешно и позволяют привлекать все большее число заинтересованных покупателей.