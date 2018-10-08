Эксклюзив

Высокие технологии позволяют создать продукт, который в природных камнях можно получить только за очень большие деньги

Андрей Жарков, уйдя с поста руководителя алмазодобывающей компании «Алроса», создал и возглавил компанию «Ультра Си», которая будет заниматься производством алмазов из реактора. В интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished он рассказывает...

08 октября 2018

Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет

Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...

01 октября 2018

Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC

Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...

24 сентября 2018

Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования

В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...

17 сентября 2018

Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом

Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...

10 сентября 2018

AGD DIAMONDS – двукратный победитель «Майнекс Россия»

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Компания AGD DIAMONDS признана победителем в двух из шести номинаций IV Горнопромышленного форума «Майнекс Россия», крупнейшего в РФ международного симпозиума по актуальным вопросам разведки, добычи и переработки твердых полезных ископаемых. Форум завершился 4 октября в Москве.
Компания стала лауреатом в двух из шести номинаций «Прорывное решение года» и «Социальная ответственность» за внедрение на ГОКе им. В. Гриба новаторских, современных, экологически чистых технологий и оборудования, не наносящих ущерба окружающей среде, а также за социальную поддержку и  благотворительную помощь организациям и жителям Архангельской области.
В форуме под названием «Инновационное превосходство – курс развития горно-геологической отрасли» приняли участие представители ведущих горнорудных компаний, экспертного сообщества, надзорных органов, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, а также более 50 компаний, реализующих масштабные проекты на пяти континентах во всех категориях геологоразведочного и горного бизнеса.
В рамках форума заместитель главного инженера по науке и техническому перевооружению AGD DIAMONDS Иван Иванов выступил с докладом «Состояние и перспективы развития месторождения алмазов им. В. Гриба», в котором представил производственную, экологическую и социальную сферы текущей деятельности Общества, а также рассказал о планах, связанных с наращиванием научно-технического, горнорудного, экономического потенциала AGD DIAMONDS.
Ряд компаний поделились опытом работы с Micromine – ведущего мирового поставщика инновационных решений для горнодобывающей промышленности, программные продукты которого сейчас внедряются на ГОКе им. В. Гриба.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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