AGD DIAMONDS – двукратный победитель «Майнекс Россия»

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Компания AGD DIAMONDS признана победителем в двух из шести номинаций IV Горнопромышленного форума «Майнекс Россия», крупнейшего в РФ международного симпозиума по актуальным вопросам разведки, добычи и переработки твердых полезных ископаемых. Форум завершился 4 октября в Москве.

Компания стала лауреатом в двух из шести номинаций «Прорывное решение года» и «Социальная ответственность» за внедрение на ГОКе им. В. Гриба новаторских, современных, экологически чистых технологий и оборудования, не наносящих ущерба окружающей среде, а также за социальную поддержку и благотворительную помощь организациям и жителям Архангельской области.

В форуме под названием «Инновационное превосходство – курс развития горно-геологической отрасли» приняли участие представители ведущих горнорудных компаний, экспертного сообщества, надзорных органов, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, а также более 50 компаний, реализующих масштабные проекты на пяти континентах во всех категориях геологоразведочного и горного бизнеса.

В рамках форума заместитель главного инженера по науке и техническому перевооружению AGD DIAMONDS Иван Иванов выступил с докладом «Состояние и перспективы развития месторождения алмазов им. В. Гриба», в котором представил производственную, экологическую и социальную сферы текущей деятельности Общества, а также рассказал о планах, связанных с наращиванием научно-технического, горнорудного, экономического потенциала AGD DIAMONDS.

Ряд компаний поделились опытом работы с Micromine – ведущего мирового поставщика инновационных решений для горнодобывающей промышленности, программные продукты которого сейчас внедряются на ГОКе им. В. Гриба.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

