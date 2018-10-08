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10 сентября 2018

Gemfields выступает за ответственную добычу цветных камней

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Gemfields, которая ведет операции по добыче цветных камней в Мозамбике и Замбии, запустила глобальную рекламную кампанию под названием «каждый камень уникален» для того, чтобы привлечь внимание к ответственному производству в индустрии цветных камней.
Компания заявила, что кампания, которую она запустила совместно с Gutenberg Global и adam&eve DDB, представляет ее ключевые ценности и соответствующие инициативы.
Тремя основными ценностями Gemfields являются прозрачность, добросовестность и законность.
«Мы хотели поделиться некоторыми историями, которые связаны с ответственной добычей драгоценных камней в Африке, так как с этим связано гораздо больше, чем выдающиеся достижения в отрасли горной добычи и геология, - сообщила директор по маркетингу и связям с общественностью Gemfields Эмили Данджи (Emily Dungey). – Персонажи, которые показаны в кампании, помогут нам повысить осведомленность среди людей о многих проектах, которые изменят жизнь общества, о прогрессивном стремлении нашей компании увеличить прозрачность  в индустрии и о поддержке, которую мы оказываем важнейшей работе в области сохранения окружающей среды и биоразнообразия Африки».
Киноролик кампании был снят в галерее современного искусства. В нем показано, как скульптуры оживают и начинают двигаться и танцевать после того, как галерея закрывается на ночь.
Каждый персонаж представляет одну из основных ценностей Gemfields, которые меняют жизнь людей, живущих рядом с рудниками, с помощью образования, здравоохранения, устойчивого жизнеобеспечения и природоохранной деятельности.
«Кампания показывает то, какой является наша фирма: она веселая, неожиданная и неконформистская, но в то же время она дает понять, какие меры предпринимает Gemfields для того, чтобы улучшить ситуацию на долгие годы вперед», - добавила Данджи.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
 

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