Lucapa начинает новую программу по разведке алмазов на проекте Брукинг

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Lucapa Diamond начала новую программу по геологоразведке на алмазном проекте Брукинг (Brooking), которым она владеет на 80%. Проект находится на западе провинции Кимберли, которая богата залежами лампроитов, в Западной Австралии.Компания заявила, что последняя программа по геологоразведке была создана для проверки данных о микроалмазах и макроалмазах, добытых из первых двух скважин, пробуренных на алмазном месторождении Литл Спринг Крик (Little Spring Creek).Согласно Lucapa, программа по разведке алмазов на Брукинг включает в себя выборку проб на лампроите Литл Спринг Крик для того, чтобы оценить коммерческий потенциал макроалмазов, их стоимость и содержание.Также будет проведена программа по бурению на новых лампроитовых участках, обнаруженных на более масштабном проекте Брукинг, а на известном лампроите Биг Спринг Крик (Big Spring Creek) будет осуществлена переоценка запасов камней.Компания добавила, что результаты программы по выборке проб на Литл Спринг Крик и программы по бурению на Брукинг определят масштабы и размеры следующих операций на проекте.В то же время компания сообщила, что планирует провести выборочное бурение и выбрать пробы почвы и породы на известном лампроитовом кластере Биг Спринг Крик на северо-востоке проекта Брукинг.Эти кластеры были обнаружены CRA Exploration в 1970-х годах.«Эти программы по бурению и выборке проб почвы направлены на добычу материала, который позволит нам провести переоценку лампроитов и определить их алмазный потенциал», - сообщила компания.