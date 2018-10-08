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Lucapa начинает новую программу по разведке алмазов на проекте Брукинг
Компания заявила, что последняя программа по геологоразведке была создана для проверки данных о микроалмазах и макроалмазах, добытых из первых двух скважин, пробуренных на алмазном месторождении Литл Спринг Крик (Little Spring Creek).
Согласно Lucapa, программа по разведке алмазов на Брукинг включает в себя выборку проб на лампроите Литл Спринг Крик для того, чтобы оценить коммерческий потенциал макроалмазов, их стоимость и содержание.
Также будет проведена программа по бурению на новых лампроитовых участках, обнаруженных на более масштабном проекте Брукинг, а на известном лампроите Биг Спринг Крик (Big Spring Creek) будет осуществлена переоценка запасов камней.
Компания добавила, что результаты программы по выборке проб на Литл Спринг Крик и программы по бурению на Брукинг определят масштабы и размеры следующих операций на проекте.
В то же время компания сообщила, что планирует провести выборочное бурение и выбрать пробы почвы и породы на известном лампроитовом кластере Биг Спринг Крик на северо-востоке проекта Брукинг.
Эти кластеры были обнаружены CRA Exploration в 1970-х годах.
«Эти программы по бурению и выборке проб почвы направлены на добычу материала, который позволит нам провести переоценку лампроитов и определить их алмазный потенциал», - сообщила компания.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished