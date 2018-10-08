GJEPC готовится к проведению второй Индийской алмазной недели в Мумбае

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После огромного успеха в проведении первой Индийской алмазной недели (India Diamond Week) и проявленного интереса как со стороны покупателей, так и продавцов, Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) принял решение провести вторую Индийскую алмазную неделю, которая пройдет с 23 по 25 октября 2018 года в Мумбае.

В этом году в Мумбае в рамках мероприятия также пройдут общее собрание акционеров Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) и встреча Всемирной федерации алмазных бирж.

Председатель GJEPC Прамод Агравал (Pramod Agrawal) заявил: «Эта Алмазная неделя станет исключительной, так как на событии соберутся ключевые участники мировой алмазной торговли, в то время как GJEPC проведет общее собрание акционеров Всемирного алмазного конгресса в Мумбае приблизительно в тот же период. Формат встречи между продавцами и покупателями предоставит отличную возможность для обсуждения бизнеса наедине, а также укрепит торговые связи с покупателями. Мы рады, что на участие в мероприятии зарегистрировались более 100 покупателей из ключевых алмазных рынков мира, таких как США, Китай, Гонконг, Израиль, Россия, Европа, Южная Африка, Турция, Ближний Восток, Иран, Латинская Америка, Австралия, Новая Зеландия, Индонезия и Южная Корея».

Вице-президент GJEPC Колин Шах (Colin Shah) сообщил: «Индийская алмазная индустрия привлекает рабочую силу и предоставляет работу 2 млн людей только в алмазном секторе. Индийская алмазная неделя намерена создать ежегодную торговую платформу, которая будет упрощать связь между диамантерами и содействовать развитию бизнеса повсеместно. Мы считаем, что это мероприятие создаст и укрепит новые связи в сфере поставок».

В Индийской алмазной неделе примут участие около 40 экспонентов-производителей бриллиантов. Первые два дня отведены для встреч один на один, а на третий день будет проведена открытая выставка.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished