Эксклюзив
Высокие технологии позволяют создать продукт, который в природных камнях можно получить только за очень большие деньги
Андрей Жарков, уйдя с поста руководителя алмазодобывающей компании «Алроса», создал и возглавил компанию «Ультра Си», которая будет заниматься производством алмазов из реактора. В интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished он рассказывает...
08 октября 2018
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
01 октября 2018
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
GJEPC готовится к проведению второй Индийской алмазной недели в Мумбае
В этом году в Мумбае в рамках мероприятия также пройдут общее собрание акционеров Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) и встреча Всемирной федерации алмазных бирж.
Председатель GJEPC Прамод Агравал (Pramod Agrawal) заявил: «Эта Алмазная неделя станет исключительной, так как на событии соберутся ключевые участники мировой алмазной торговли, в то время как GJEPC проведет общее собрание акционеров Всемирного алмазного конгресса в Мумбае приблизительно в тот же период. Формат встречи между продавцами и покупателями предоставит отличную возможность для обсуждения бизнеса наедине, а также укрепит торговые связи с покупателями. Мы рады, что на участие в мероприятии зарегистрировались более 100 покупателей из ключевых алмазных рынков мира, таких как США, Китай, Гонконг, Израиль, Россия, Европа, Южная Африка, Турция, Ближний Восток, Иран, Латинская Америка, Австралия, Новая Зеландия, Индонезия и Южная Корея».
Вице-президент GJEPC Колин Шах (Colin Shah) сообщил: «Индийская алмазная индустрия привлекает рабочую силу и предоставляет работу 2 млн людей только в алмазном секторе. Индийская алмазная неделя намерена создать ежегодную торговую платформу, которая будет упрощать связь между диамантерами и содействовать развитию бизнеса повсеместно. Мы считаем, что это мероприятие создаст и укрепит новые связи в сфере поставок».
В Индийской алмазной неделе примут участие около 40 экспонентов-производителей бриллиантов. Первые два дня отведены для встреч один на один, а на третий день будет проведена открытая выставка.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished