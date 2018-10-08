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Андрей Жарков, уйдя с поста руководителя алмазодобывающей компании «Алроса», создал и возглавил компанию «Ультра Си», которая будет заниматься производством алмазов из реактора. В интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished он рассказывает...
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Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
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10 сентября 2018
Ангола представит технический регламент для новой политики по алмазному маркетингу
Антверпенское информационное агентство Diamond Loupe процитировало управляющего директора Lucapa Diamond Стивена Везеролла (Stephen Wetherall), который заявил в ходе интервью, что производители алмазов только смогут определять, через какие каналы будет продаваться большая часть их продукции, а также выбирать покупателей, как только правительство опубликует новый регламент.
«Эта “большая часть продукции”, согласно полученной информации, составляет 60% от всего производства алмазов, а возможность использовать разные конкурентные каналы поставок для установления цен будет способствовать тому, что производители алмазов смогут реализовывать продукцию по ценам международного рынка», - сообщил он.
Везерол добавил, что главной причиной, почему Ангола внедряет новую политику, является привлечение иностранных инвестиций.
«Целью нового регламента является внедрение масштабной реформы для увеличения привлекательности и конкурентоспособности алмазной отрасли страны, а также для привлечения в Анголу иностранных инвестиций для того, чтобы горная добыча приносила стране больше капитала, - добавил он. – Точнее, новый регламент добьется этого благодаря созданию эффективной системы для обеспечения большей прозрачности и предсказуемости процессов покупки и продажи алмазов. Это будет способствовать максимизации стоимости и стабильности цен».
Ангольский лидер Жуан Лоренсу, который сменил после долгого правления Жозе Эдуарду душ Сантуша на посту президента, заявил в июне, что поручил государственным алмазным компаниям Endiama и Sodiam пересмотреть свои стратегии в пользу страны и частных компаний.
Он сообщил во время своей поездки в Антверпен, что Ангола не является членом алмазной биржи, и это необходимо исправить.
Лоренсу добавил, что Ангола не могла получать выгоду от своих алмазных ресурсов в полной мере из-за стратегий, которые подавляли рост индустрии. Он также намерен изменить это.
В прошлом году Ангола произвела 9 млн каратов алмазов стоимостью $1,1 млрд.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished