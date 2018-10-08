AGD DIAMONDS выставляет на аукцион желтый ювелирный алмаз массой 57 каратов

Сегодня

Фото: AGD DIAMONDS

AGD DIAMONDS в ноябре 2018 года планирует провести на электронной площадке ГРИБ ДАЙМОНДС (ISC GRIB DDIAMONDS) открытый аукцион по продаже алмазов специальных размеров (+10,8). Клиентам будут предложены более 200 камней, включая несколько кристаллов хороших характеристик весом от 48 до 81 карата и эксклюзивный желтый ювелирный кристалл массой 57 каратов.Все алмазы добыты в Архангельской области на крупнейшем в мире месторождении алмазов им. В. Гриба в период с июня по сентябрь 2018 года. Кроме алмазов, добытых в 2018 году, ГРИБ ДАЙМОНДС дополнительно готовит для клиентов специальные предложения по реализации крупных алмазов из стоков.