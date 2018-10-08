Эксклюзив
Высокие технологии позволяют создать продукт, который в природных камнях можно получить только за очень большие деньги
Андрей Жарков, уйдя с поста руководителя алмазодобывающей компании «Алроса», создал и возглавил компанию «Ультра Си», которая будет заниматься производством алмазов из реактора. В интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished он рассказывает...
08 октября 2018
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
01 октября 2018
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
АЛРОСА добыла самый крупный в этом году желтый алмаз
На сегодняшний день это самый крупный из всех желтых алмазов, добытых на месторождениях АЛРОСА с начала 2018 года.
Алмаз обнаружен в июле на россыпном месторождении «Эбелях», его размеры – 11,40 х 19,00 х 17,50 мм. Это обломок кристалла с незначительными бесцветными включениями на поверхности.
Фото: АЛРОСА
«Добытый камень – наша новая уникальная находка. Фантазийные оттенки встречаются в природе крайне редко. Нынешний камень уникален еще и тем, что природа будто подготовила его для огранки и заранее придала ему грушевидную форму. ЕСО АЛРОСА и гранильному дивизиону БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА еще предстоит изучить алмаз и принять решение либо о его реализации, либо о самостоятельной огранке. Однако уже сейчас можно сказать, что это достойный экземпляр для пополнения нашей коллекции цветных бриллиантов», - рассказал Евгений Агуреев, член правления, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА.
Предприятие «Алмазы Анабара» традиционно является лидером по количеству добытых цветных камней. В 2017 году «Алмазы Анабара» также добыли уникальный чистый розовый алмаз массой 27,85 карата – самый крупный розовый камень в истории АЛРОСА, и крупный алмаз насыщенного желтого цвета массой 34,17 карата.
АЛРОСА планирует сконцентрировать свой гранильный бизнес на обработке крупных и цветных алмазов и последующей продаже бриллиантов. С начала 2018 года компания начала сортировать цветные алмазы по новой технологии, включающей в себя практически все оттенки и степени интенсивности. Большая часть этих алмазов передается на собственное гранильное подразделение компании – БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА.
В настоящее время АЛРОСА добывает не менее 7 тысяч карат цветных алмазов в год. В сентябре в Гонконге стартовал первый аукцион TrueColours, на котором АЛРОСА презентовала коллекцию из 250 бриллиантов разных форм и оттенков. Такие аукционы впоследствии станут регулярными.