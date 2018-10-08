АЛРОСА добыла самый крупный в этом году желтый алмаз

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Фото: АЛРОСА

АО «Алмазы Анабара», дочернее предприятие крупнейшей в мире алмазодобывающей компании АЛРОСА, добыло крупный алмаз массой 28,59 карата глубокого зеленовато-желтого оттенка. По итогам оценки цвет камня определен как редкий Fancy Intense Yellow.На сегодняшний день это самый крупный из всех желтых алмазов, добытых на месторождениях АЛРОСА с начала 2018 года.Алмаз обнаружен в июле на россыпном месторождении «Эбелях», его размеры – 11,40 х 19,00 х 17,50 мм. Это обломок кристалла с незначительными бесцветными включениями на поверхности.«Добытый камень – наша новая уникальная находка. Фантазийные оттенки встречаются в природе крайне редко. Нынешний камень уникален еще и тем, что природа будто подготовила его для огранки и заранее придала ему грушевидную форму. ЕСО АЛРОСА и гранильному дивизиону БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА еще предстоит изучить алмаз и принять решение либо о его реализации, либо о самостоятельной огранке. Однако уже сейчас можно сказать, что это достойный экземпляр для пополнения нашей коллекции цветных бриллиантов», - рассказал Евгений Агуреев, член правления, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА.Предприятие «Алмазы Анабара» традиционно является лидером по количеству добытых цветных камней. В 2017 году «Алмазы Анабара» также добыли уникальный чистый розовый алмаз массой 27,85 карата – самый крупный розовый камень в истории АЛРОСА, и крупный алмаз насыщенного желтого цвета массой 34,17 карата.АЛРОСА планирует сконцентрировать свой гранильный бизнес на обработке крупных и цветных алмазов и последующей продаже бриллиантов. С начала 2018 года компания начала сортировать цветные алмазы по новой технологии, включающей в себя практически все оттенки и степени интенсивности. Большая часть этих алмазов передается на собственное гранильное подразделение компании – БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА.В настоящее время АЛРОСА добывает не менее 7 тысяч карат цветных алмазов в год. В сентябре в Гонконге стартовал первый аукцион TrueColours, на котором АЛРОСА презентовала коллекцию из 250 бриллиантов разных форм и оттенков. Такие аукционы впоследствии станут регулярными.