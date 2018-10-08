De Beers проведет Алмазную конференцию Ботсваны и официально откроет первый бутик Forevermark в Африке

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De Beers и Министерство минеральных ресурсов проведут алмазную конференцию, которая состоится 13 ноября в Габороне, а также официально откроют первый бутик стратегического назначения Forevermark в Африке.Конференция, которую можно посетить только по приглашению, будет называться «Ведение бизнеса для наращивания социального капитала».De Beers заявила, что более 500 владельцев компаний, государственных чиновников, идейных лидеров и экспертов мирового уровня присоединятся к министру минеральных ресурсов страны и генеральному директору компании Брюсу Кливеру (Bruce Cleaver) на конференции с целью разработать реальные планы действия для алмазной индустрии.«На конференцию приедут руководители компаний из Ботсваны, региона на юге Африки и других стран, представители правительства, частного сектора, алмазной индустрии и финансового сектора, - сообщила De Beers. – Эти идейные лидеры примут участие в интерактивных обсуждениях и совместных встречах на высшем уровне».В то же время компания сообщила, что откроет первый стратегический бутик Forevermark в африканском аэропорту Sir Seretse Khama International Airport в Габороне.Каждый бриллиант Forevermark является природным и отобранным вручную. Компания заверяет, что каждый камень уникален и был поставлен из надежного источника.