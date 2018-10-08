Эксклюзив
Высокие технологии позволяют создать продукт, который в природных камнях можно получить только за очень большие деньги
Андрей Жарков, уйдя с поста руководителя алмазодобывающей компании «Алроса», создал и возглавил компанию «Ультра Си», которая будет заниматься производством алмазов из реактора. В интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished он рассказывает...
08 октября 2018
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
01 октября 2018
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
De Beers проведет Алмазную конференцию Ботсваны и официально откроет первый бутик Forevermark в Африке
Конференция, которую можно посетить только по приглашению, будет называться «Ведение бизнеса для наращивания социального капитала».
De Beers заявила, что более 500 владельцев компаний, государственных чиновников, идейных лидеров и экспертов мирового уровня присоединятся к министру минеральных ресурсов страны и генеральному директору компании Брюсу Кливеру (Bruce Cleaver) на конференции с целью разработать реальные планы действия для алмазной индустрии.
«На конференцию приедут руководители компаний из Ботсваны, региона на юге Африки и других стран, представители правительства, частного сектора, алмазной индустрии и финансового сектора, - сообщила De Beers. – Эти идейные лидеры примут участие в интерактивных обсуждениях и совместных встречах на высшем уровне».
В то же время компания сообщила, что откроет первый стратегический бутик Forevermark в африканском аэропорту Sir Seretse Khama International Airport в Габороне.
Каждый бриллиант Forevermark является природным и отобранным вручную. Компания заверяет, что каждый камень уникален и был поставлен из надежного источника.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished