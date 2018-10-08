Эксклюзив
Высокие технологии позволяют создать продукт, который в природных камнях можно получить только за очень большие деньги
Андрей Жарков, уйдя с поста руководителя алмазодобывающей компании «Алроса», создал и возглавил компанию «Ультра Си», которая будет заниматься производством алмазов из реактора. В интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished он рассказывает...
08 октября 2018
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
01 октября 2018
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
BlueRock понижает производственный план на фоне проблем с безопасностью предприятия
Компания произвела 63 621 тонну руды за трехмесячный период, который закончился 30 сентября, несмотря на поломку дробильной установки.
Фото: BlueRock Diamonds
Производство за год составило 133 050 тонн руды по сравнению с 103 506 тоннами, добытыми годом ранее.
BlueRock сообщила, что содержание алмазов было на уровне 3,1 карата на сто тонн руды, а в текущем квартале средняя цена за карат достигла $341 против $362 в прошлом квартале.
«Рост нашего производства в этом квартале и в 2018 году обнадеживает, однако мы еще не достигли своей цели, - заявил генеральный директор компании Адам Воу (Adam Waugh). – Мы подошли к интересной фазе производства, и опыт, полученный на Кареевлей, поможет нам принимать правильные решения в будущем».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished