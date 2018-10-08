BlueRock понижает производственный план на фоне проблем с безопасностью предприятия

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Фото: BlueRock Diamonds

BlueRock Diamonds еще больше снизила показатели годового производственного плана с 220 000 тонн до 200 000 тонн руды из-за проблем, связанных с безопасностью предприятия на руднике Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке.Компания произвела 63 621 тонну руды за трехмесячный период, который закончился 30 сентября, несмотря на поломку дробильной установки.Производство за год составило 133 050 тонн руды по сравнению с 103 506 тоннами, добытыми годом ранее.BlueRock сообщила, что содержание алмазов было на уровне 3,1 карата на сто тонн руды, а в текущем квартале средняя цена за карат достигла $341 против $362 в прошлом квартале.«Рост нашего производства в этом квартале и в 2018 году обнадеживает, однако мы еще не достигли своей цели, - заявил генеральный директор компании Адам Воу (Adam Waugh). – Мы подошли к интересной фазе производства, и опыт, полученный на Кареевлей, поможет нам принимать правильные решения в будущем».