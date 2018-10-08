Четверо убиты в результате подавления ангольской полицией деятельности иностранных алмазных контрабандистов

Сегодня

В северо-восточной части Анголы четыре человека были предположительно убиты, семеро пострадали в результате полицейской операции, которая была проведена на прошлой неделе с целью захвата иностранных лиц, занимающихся незаконной торговлей алмазами, говорится в сообщении информационного агентства.

Полиция страны на юге Африки окружила контрабандистов и захватила около 3 000 алмазов, 150 средств передвижения и более $80 000 наличными, сообщает AFP.

Около 800 человек из Конго, Ливана, Мали и Нигерии были арестованы в ходе операции, агентство привело слова официального представителя полиции Антонио Бернардо (Antonio Bernardo).

В результате проведения операции вспыхнули боевые действия, трое ангольских поданных были зарублены мачете иностранными гражданами, которых полиция обвинила в контрабанде.

Еще одного полицейского застрелили, AFP процитировало местное телевидение.

Инцидент произошел с четверга на пятницу в провинции Северная Лунда, которая граничит с Демократической Республикой Конго.

«Многие иностранцы, которые связываются с незаконным бизнесом в стране, вовлечены в незаконную деятельность с большим количеством денег в обращении… Страна, которая следует законам, не потерпит таких ситуаций», - заявил Бернардо.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished