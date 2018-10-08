Эксклюзив
Высокие технологии позволяют создать продукт, который в природных камнях можно получить только за очень большие деньги
Андрей Жарков, уйдя с поста руководителя алмазодобывающей компании «Алроса», создал и возглавил компанию «Ультра Си», которая будет заниматься производством алмазов из реактора. В интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished он рассказывает...
08 октября 2018
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
01 октября 2018
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Четверо убиты в результате подавления ангольской полицией деятельности иностранных алмазных контрабандистов
Полиция страны на юге Африки окружила контрабандистов и захватила около 3 000 алмазов, 150 средств передвижения и более $80 000 наличными, сообщает AFP.
Около 800 человек из Конго, Ливана, Мали и Нигерии были арестованы в ходе операции, агентство привело слова официального представителя полиции Антонио Бернардо (Antonio Bernardo).
В результате проведения операции вспыхнули боевые действия, трое ангольских поданных были зарублены мачете иностранными гражданами, которых полиция обвинила в контрабанде.
Еще одного полицейского застрелили, AFP процитировало местное телевидение.
Инцидент произошел с четверга на пятницу в провинции Северная Лунда, которая граничит с Демократической Республикой Конго.
«Многие иностранцы, которые связываются с незаконным бизнесом в стране, вовлечены в незаконную деятельность с большим количеством денег в обращении… Страна, которая следует законам, не потерпит таких ситуаций», - заявил Бернардо.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished