Эксклюзив
Высокие технологии позволяют создать продукт, который в природных камнях можно получить только за очень большие деньги
Андрей Жарков, уйдя с поста руководителя алмазодобывающей компании «Алроса», создал и возглавил компанию «Ультра Си», которая будет заниматься производством алмазов из реактора. В интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished он рассказывает...
08 октября 2018
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
01 октября 2018
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
АЛРОСА в сентябре реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $338,7 млн
В сентябре текущего года Группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $338,7 млн (+9% г/г). Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $331,6 млн, бриллиантов − $7,1 млн.
Фото: АЛРОСА
Всего в январе–сентябре 2018 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении выросли на 9% г/г до $3,662 млрд. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за девять месяцев 2018 года составила $3,588 млрд, бриллиантов – $74,1 млн.
«Положительная динамика продаж относительно сентября прошлого года отчасти объясняется эффектом низкой базы прошлого года, в частности, приростом продаж алмазов +10,8 и +2 карата. В то же время отмечается дальнейшее снижение активности в сегменте недорого товара, традиционно наблюдаемое с приближением сезона отпусков на период празднования Дивали в Индии», – прокомментировал итоги продаж заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоемов.