АЛРОСА в сентябре реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $338,7 млн

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Фото: АЛРОСА

АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, сообщает результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов в сентябре и за девять месяцев 2018 года.В сентябре текущего года Группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $338,7 млн (+9% г/г). Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $331,6 млн, бриллиантов − $7,1 млн.Всего в январе–сентябре 2018 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении выросли на 9% г/г до $3,662 млрд. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за девять месяцев 2018 года составила $3,588 млрд, бриллиантов – $74,1 млн.«Положительная динамика продаж относительно сентября прошлого года отчасти объясняется эффектом низкой базы прошлого года, в частности, приростом продаж алмазов +10,8 и +2 карата. В то же время отмечается дальнейшее снижение активности в сегменте недорого товара, традиционно наблюдаемое с приближением сезона отпусков на период празднования Дивали в Индии», – прокомментировал итоги продаж заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоемов.