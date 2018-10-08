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Рубиновая лихорадка в Мозамбике провоцирует незаконную добычу камней
Месторождения красных драгоценных камней, которые были обнаружены около 9 лет назад, являются достаточно доступными, что провоцирует нелегальную добычу и продажу рубинов.
Агентство AFP процитировало министра горной промышленности Мозамбика МаксаТонела (Max Tonela), который заявил, что нелегальная добыча и продажа рубинов мешает развитию страны и пагубно сказывается на ситуации в Мозамбике.
Однако горняк-нелегал Луиш Элиаш (Luis Elias) сообщил, что продолжит добывать рубины во что бы то ни стало.
«У нас нет выбора, - говорит он. – Мы продолжим “воровать“ камни, которые Бог подарил нам».
В 2011 Мапуту продал права на добычу полезных ископаемых на богатом рубинами участке площадью 36 000 га компании Montepuez Ruby Mining (MRM), которая является подразделением лондонской Gemfields.
Это привело к тому, что власти и армия сотрудников частных служб безопасности изгнали из этой области сотни старателей (так называемых «гаримпейрос»), которые добывали рубины незаконным образом.
Генеральный директор Gemfields Шон Гилбертсон (Sean Gilbertson) сообщил, что отношения между его сотрудникам службы безопасности и горняками-нелегалами не отличаются дружелюбием, но работники компании уважают права людей, нелегально добывающих рубины.
Тем не менее нелегальные старатели заявляют, что к ним применяют виды жестокого обращения.
«Сотрудники охраны арестовывают нас, пытают и закапывают в шахтах, - сообщил Фернандо Зулу (Fernando Zulu). – Мы требуем, чтобы правительство разрешило нам добывать рубины и продавать их государству».
Согласно AFP, нелегально добытые камни продаются иностранцам в Сенегал, Мали и Нигерию на начальных этапах нелегальной цепочки поставок.
Агентство утверждает, что камни в конечном итоге попадают в руки торговцев из Таиланда, Южной Азии или Вьетнама.
В Мозамбике добывают 80% от мирового объема производимых рубинов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished