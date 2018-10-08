RioZim добивается выплат в долларах США от ЦБ Зимбабве через суд

Сегодня

RioZim, которая ведет операции по добыче на трех золотых рудниках, имеет завод по переработке никеля и владеет долей алмазных рудников Мурова (Murowa), подала в суд на Центральный Банк Зимбабве, для того, чтобы он осуществил выплаты компании за часть полезных ископаемых американскими долларами, согласно данным информационного агентства.

Reuters сообщает, что действие компании связано с беспокойством среди добывающих компаний из-за дефицита долларовой ликвидности в стране.

RioZim сообщила, что Резервный банк Зимбабве нарушает свою собственную политику осуществлять выплаты добывающей компании в американских долларах.

Обстановка, связанная с нехваткой долларовой ликвидности в стране, усугубилась в 2016 году и усилила опасения инвесторов, после того как страна испытывала экономические трудности в течение 20 лет под руководством бывшего президента Роберта Мугабе, сообщает агентство.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



