Эксклюзив
Высокие технологии позволяют создать продукт, который в природных камнях можно получить только за очень большие деньги
Андрей Жарков, уйдя с поста руководителя алмазодобывающей компании «Алроса», создал и возглавил компанию «Ультра Си», которая будет заниматься производством алмазов из реактора. В интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished он рассказывает...
08 октября 2018
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
01 октября 2018
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
GJEPC организует первую в своем роде "Встречу" между продавцами и покупателями ювелирных изделий из серебра
Проведение BSM получило огромный отклик - в мероприятии приняли участие 27 ведущих компаний-производителей ювелирных изделий, которые предоставили широкий выбор эксклюзивных украшений из серебра для 49 международных покупателей из 16 разных стран мира.
Фото: GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель GJEPC заявил: «Спрос на ювелирные изделия из серебра или других металлов растет по всему миру. Индия может воспользоваться созданными условиями, так как в стране работают опытные мастера, и она обладает возможностью создавать качественные ювелирные изделия, которые отвечают международным стандартам. Сектор ориентирован на привлечение иностранных инвестиций и увеличение добавленной стоимости, что, в свою очередь, увеличит количество рабочих мест в секторе. Мы бы хотели организовывать такие встречи в других странах, приглашая потенциальных покупателей, таким образом они бы смогли больше узнать об индийских производителях ювелирных изделий из серебра. Мы надеемся, что правительство поддержит этот сектор новыми законами и поможет ему занять новое место на мировой торговой арене».
Дилип Шах (Dilip Shah) , координатор международных выставок GJEPC, сообщил: «Встреча между продавцами и покупателями ювелирных изделий из серебра в Индии предоставит прекрасную возможность покупателям встретиться с участвующими компаниями-производителями украшений из серебра, ознакомиться с цепочкой поставок, практиками ведения бизнеса и культурой, определить и развить новые возможности поставок, а также существенно увеличить прямые поставки серебряных украшений в предназначенные регионы».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished