GJEPC организует первую в своем роде "Встречу" между продавцами и покупателями ювелирных изделий из серебра

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Фото: GJEPC

Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council), который занимает ведущее место в индустрии ювелирных изделий, организовал первую в своем роде ярмарку - Встречу между продавцами и покупателями ювелирных изделий из серебра в Индии (India Silver Jewellery Buyer Seller Meet, BSM). Она прошла в период с 3 по 5 октября 2018 года в Нью-Дели, ее открыл Шри Сентилнатан (Shri Senthilnathan), заместитель секретаря департамента торговли Индии.Проведение BSM получило огромный отклик - в мероприятии приняли участие 27 ведущих компаний-производителей ювелирных изделий, которые предоставили широкий выбор эксклюзивных украшений из серебра для 49 международных покупателей из 16 разных стран мира.Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель GJEPC заявил: «Спрос на ювелирные изделия из серебра или других металлов растет по всему миру. Индия может воспользоваться созданными условиями, так как в стране работают опытные мастера, и она обладает возможностью создавать качественные ювелирные изделия, которые отвечают международным стандартам. Сектор ориентирован на привлечение иностранных инвестиций и увеличение добавленной стоимости, что, в свою очередь, увеличит количество рабочих мест в секторе. Мы бы хотели организовывать такие встречи в других странах, приглашая потенциальных покупателей, таким образом они бы смогли больше узнать об индийских производителях ювелирных изделий из серебра. Мы надеемся, что правительство поддержит этот сектор новыми законами и поможет ему занять новое место на мировой торговой арене».Дилип Шах (Dilip Shah) , координатор международных выставок GJEPC, сообщил: «Встреча между продавцами и покупателями ювелирных изделий из серебра в Индии предоставит прекрасную возможность покупателям встретиться с участвующими компаниями-производителями украшений из серебра, ознакомиться с цепочкой поставок, практиками ведения бизнеса и культурой, определить и развить новые возможности поставок, а также существенно увеличить прямые поставки серебряных украшений в предназначенные регионы».