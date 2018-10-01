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10 сентября 2018
Dunnedin добыла алмазы на кимберлитовой трубке в Канаде
Компания недавно завершила летне-осеннюю программу на полностью принадлежащем ей алмазном проекте Кахуна (Kahuna) в провинции Нунавут в Канаде.
Dunnedin заявила, что минералы-индикаторы кимберлита, добытые на KD900, подтверждают, что трубка является алмазоносной, хотя и не является единственным источником минералов-индикаторов высокоценных алмазов на участке Жозефин (Josephine target area, JTA).
Компания добавила, что минералы-индикаторы кимберлита и индикаторы дисперсии на JTA указывают на наличие необнаруженных кимберлитов, которые потенциально могут содержать крупные алмазы. Кимберлиты предположительно находятся рядом с KD900.
Президент компании Клаудия Торнкист (Claudia Tornquist) заявила, что первоначальные результаты, полученные с KD900, позволят Dunnedin сравнить минералы-индикаторы, полученные на изученных участках на JTA, и многочисленные минералы-индикаторы высококачественных алмазов, которые присутствуют в этой области.
«Согласно нашим данным, эти минералы-индикаторы добыты на кимберлитах, которые нам только предстоит обнаружить, - сообщила она. – Результаты, полученные с KD900, и образцы керна, добытые этой осенью, помогут нам определить источники минералов-индикаторов алмазов и выделить участки для проведения нашей программы по бурению на Жозефин в начале 2019 года».
Dunnedin также заявила, что недавно обнаруженная кимберлитовая трубка KD10-11 содержит гранаты и, возможно, мантийные ксенолиты на всем участке, где была пробурена скважина глубиной 100 метров.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished