В Мумбае уверенно стартовала Индийская бриллиантовая неделя

Сегодня

Российский консул в Индии Андрей Жильцов и директор Объединенной сбытовой организации компании АЛРОСА Евгений Агуреев вчера открыли вторую Индийскую бриллиантовую неделю в Мумбае.

Выступая на мероприятии, президент Индийской алмазной биржи Ануп Мехта (Anoop Mehta) заявил, что биржа уже решила проводить ярмарку два раза в год. Он считает важным, чтобы покупатели со всего мира посещали Индию и общались здесь между собой, так как здесь гранятся 80 процентов алмазов, добываемых во всех странах. Мехта также выразил надежду, что Россия откроет свой потребительский сектор для индийских ювелирных изделий, в то время как Индия, в свою очередь, будет использовать необработанные алмазы России. Приветствуя гостей и желая участникам хорошего бизнеса, Мехта объявил, что в 2019 году бриллиантовые недели пройдут с 1 по 3 апреля и с 14 по 16 октября.





Андрей Жильцов зажигает приветственный огонь. Фото: BDB



Дав высокую оценку индийской алмазной промышленности, Евгений Агуреев из АЛРОСА отметил, что отношения между Россией и Индией сейчас лучше, чем когда-либо прежде. Он также подчеркнул, что АЛРОСА будет продавать только природные алмазы. «В настоящее время 52 процента продаж АЛРОСА предназначены для Индии, и мы намерены оказать полную поддержку Индийской алмазной бирже, а также индийской алмазной промышленности», - добавил Агуреев.

Напомнив о длительной истории отношений между Россией и Индией, российский консул в Индии Андрей Жильцов выразил надежду, что обе страны будут более активно работать в алмазной промышленности.

Выразив благодарность всем работникам Индийской алмазной биржи, которые приняли участие в организации выставки, вице-президент Индийской алмазной биржи Мехул Шах (Mehul Shah) сказал, что он ожидает дальнейшего укрепления международных связей биржи в будущем.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



