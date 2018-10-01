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10 сентября 2018

В Мумбае уверенно стартовала Индийская бриллиантовая неделя

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Российский консул в Индии Андрей Жильцов и директор Объединенной сбытовой организации компании АЛРОСА Евгений Агуреев вчера открыли вторую Индийскую бриллиантовую неделю в Мумбае.
Выступая на мероприятии, президент Индийской алмазной биржи Ануп Мехта (Anoop Mehta) заявил, что биржа уже решила проводить ярмарку два раза в год. Он считает важным, чтобы покупатели со всего мира посещали Индию и общались здесь между собой, так как здесь гранятся 80 процентов алмазов, добываемых во всех странах. Мехта также выразил надежду, что Россия откроет свой потребительский сектор для индийских ювелирных изделий, в то время как Индия, в свою очередь, будет использовать необработанные алмазы России. Приветствуя гостей и желая участникам хорошего бизнеса, Мехта объявил, что в 2019 году бриллиантовые недели пройдут с 1 по 3 апреля и с 14 по 16 октября.

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Андрей Жильцов зажигает приветственный огонь.                                                                 Фото: BDB

Дав высокую оценку индийской алмазной промышленности, Евгений Агуреев из АЛРОСА отметил, что отношения между Россией и Индией сейчас лучше, чем когда-либо прежде. Он также подчеркнул, что АЛРОСА будет продавать только природные алмазы. «В настоящее время 52 процента продаж АЛРОСА предназначены для Индии, и мы намерены оказать полную поддержку Индийской алмазной бирже, а также индийской алмазной промышленности», - добавил Агуреев.
Напомнив о длительной истории отношений между Россией и Индией, российский консул в Индии Андрей Жильцов выразил надежду, что обе страны будут более активно работать в алмазной промышленности.
Выразив благодарность всем работникам Индийской алмазной биржи, которые приняли участие в организации выставки, вице-президент Индийской алмазной биржи Мехул Шах (Mehul Shah) сказал, что он ожидает дальнейшего укрепления международных связей биржи в будущем.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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