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10 сентября 2018

Всемирный алмазный конгресс станет одним из самых значимых событий в алмазном секторе – Эрни Блом

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Президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom) заявил, что на 38-ом Всемирном алмазном конгрессе, который пройдет через две недели, соберутся 30 президентов бирж–членов федерации. Это станет одним из самых значимых событий в алмазном секторе. Блом добавил, что кроме делегаций бирж Всемирный алмазный конгресс, который состоится в период с 23 по 25 октября, примет представителей алмазной индустрии.
«В этом году произошло много изменений. Из-за проблем, которые стоят перед глобальной алмазной торговлей, у нас полная повестка дня. Нам редко доводилось сталкиваться с таким количеством важных вопросов, поэтому необходимо, чтобы все президенты бирж представили свою точку зрения для разрешения нынешней ситуации и выслушали мнения своих коллег из других стран», - сообщил Блом.
Всемирный алмазный конгресс является встречей WGDB и Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA), которая проходит раз в два года.
«В WFDB мы акцентируем свое внимание на проблемах, с которыми сталкиваются члены нашей организации, такие встречи предоставляют нам отличную возможность обсудить, какие шаги мы можем предпринять, чтобы решить эти проблемы. Я рад, что Индийская алмазная биржа, на территории которой пройдет Конгресс, также примет Всемирный алмазный совет 22 октября, и мы намерены внести вклад в работу этой организации.  В то же время Конгресс станет форумом для обсуждения главных проблем, с которыми сталкивается мировая алмазная торговля. В WFBD мы обсудим вопросы, связанные с самой организацией. В частности мы хотим понять, как можно расширить роль Федерации, которая является лидирующим представительным органом алмазной торговли».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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