Diamond Fields намерена возобновить офшорную добычу в Намибии

Сегодня

Diamond Fields Resources заявила, что возобновление операций по добыче алмазов на ее концессионном офшорном участке ML111 в Намибии намечено на следующий месяц.

Компания Nutam Operations , подразделение International Mining and Dredging Holdings (IMDH), подтвердила, что судно глубоководной добычи Ya Toivo войдет в воды Намибии в первых неделях ноября 2018 года.

Первоначальная шестимесячная программа по добыче алмазов (проводимая не на постоянной основе) была представлена компании Diamond Fields.

Как сообщила Diamond Fields, ход осуществления программы будет оценен на начальном этапе с тем, чтобы обеспечить баланс в разделении будущих расходов на геологоразведку и разработку.

«Историческая разработка ML111 показывает отличные результаты. Производство алмазов ювелирного качества на участке было на уровне 98%, обеспечивая стабильные и выгодные цены на продукцию», - заявил генеральный директор Diamond Fields Сибранд Ван Дер Спью (Sybrand Van Der Spuy).

Результаты исторического производства на участке ML111 в период с 2001 по 2008 годы, а также в 2016 году, показывают, что 95-98% добытых алмазов являются камнями ювелирного качества.

В ходе выборки проб 2016 года, которая длилась 62 дня, было добыто 26 965 каратов алмазов. Камни были проданы в Антверпене по цене, которая превышала $250 за карат.

Компания получила лицензию на разработку концессии сроком на 10 лет, который истечет в декабре 2025 года.

Участок находится в заливе Людериц между Диас Пойнт (Diaz Point) на юге и Маршал Рокс (Marshall Rocks) на севере. Работы будут проводиться на глубине от 15 до 70 метров.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



