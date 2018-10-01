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Андрей Жарков, уйдя с поста руководителя алмазодобывающей компании «Алроса», создал и возглавил компанию «Ультра Си», которая будет заниматься производством алмазов из реактора. В интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished он рассказывает...
Сегодня
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
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Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
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10 сентября 2018
Diamond Fields намерена возобновить офшорную добычу в Намибии
Компания Nutam Operations , подразделение International Mining and Dredging Holdings (IMDH), подтвердила, что судно глубоководной добычи Ya Toivo войдет в воды Намибии в первых неделях ноября 2018 года.
Первоначальная шестимесячная программа по добыче алмазов (проводимая не на постоянной основе) была представлена компании Diamond Fields.
Как сообщила Diamond Fields, ход осуществления программы будет оценен на начальном этапе с тем, чтобы обеспечить баланс в разделении будущих расходов на геологоразведку и разработку.
«Историческая разработка ML111 показывает отличные результаты. Производство алмазов ювелирного качества на участке было на уровне 98%, обеспечивая стабильные и выгодные цены на продукцию», - заявил генеральный директор Diamond Fields Сибранд Ван Дер Спью (Sybrand Van Der Spuy).
Результаты исторического производства на участке ML111 в период с 2001 по 2008 годы, а также в 2016 году, показывают, что 95-98% добытых алмазов являются камнями ювелирного качества.
В ходе выборки проб 2016 года, которая длилась 62 дня, было добыто 26 965 каратов алмазов. Камни были проданы в Антверпене по цене, которая превышала $250 за карат.
Компания получила лицензию на разработку концессии сроком на 10 лет, который истечет в декабре 2025 года.
Участок находится в заливе Людериц между Диас Пойнт (Diaz Point) на юге и Маршал Рокс (Marshall Rocks) на севере. Работы будут проводиться на глубине от 15 до 70 метров.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished