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Андрей Жарков, уйдя с поста руководителя алмазодобывающей компании «Алроса», создал и возглавил компанию «Ультра Си», которая будет заниматься производством алмазов из реактора. В интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished он рассказывает...
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Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
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Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
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10 сентября 2018
Индийский министр торговли предлагает заключить прямое двустороннее соглашение для развития индо-российской торговли алмазами
Фото: CII
Министр заявил, что, поскольку Индия является центром огранки алмазов, а Россия обладает огромными алмазными ресурсами, следует рассмотреть возможность сотрудничества между государствами, которое «не повлияет на платежный баланс». Он добавил, что «экспорт из России в Индию увеличится, мы будем импортировать сырье, обрабатывать и экспортировать снова, таким образом, обе страны смогут извлечь из этого выгоду».
В ходе мероприятия страны также выступили с заявлением под названием «Совместное заявление Индии и России во время делового визита президента России в Индию», в котором говорилось: «Стороны высоко оценили достигнутый уровень сотрудничества в алмазном секторе, включая подписание новых долгосрочных контрактов на поставку алмазов ПАО «АЛРОСА» индийским компаниям, открытие представительства АЛРОСА в Мумбаи, а также проект по совместному финансированию компанией АЛРОСА и индийским Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council) Международной ассоциации производителей алмазов (International Diamonds Producers Association), которая намерена развивать программы по общему маркетингу алмазов, в том числе в Индии. Обе стороны отметили вклад, который внесли индийские компании в производство бриллиантов на Дальнем Востоке России. Стороны согласились искать новые пути сотрудничества в секторах драгоценных металлов, полезных ископаемых, природных ресурсов и лесопроизводства, включая древесину. Они намерены создавать совместные предприятия по производству и переработке, а также нанимать квалифицированный персонал».
Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что Россия работает над стратегией расширения экономического сотрудничества с Индией, в которую предположительно войдут проекты по защите инвестиций и отмене двойного налогообложения с Индией, а также по ведению торговли с использованием национальных валют.
Шри Прабху добавил, что индийское правительство создаст единый механизм для быстрого урегулирования всех вопросов, связанных с индо-российской торговлей, который будет распространяться и на импорт алмазов. Механизм – система «одного окна» - под председательством секретаря департамента индустриальной политики и экономического продвижения будет поддерживать российские компании, которые хотят создавать бизнес и инвестиции в Индии.
Секретарь DIPP Рамеш Абишек (Ramesh Abhishek) сообщил, что для российских компаний создана отличная возможность для ведения бизнеса в Индии, так как правительство провело несколько экономических реформ. Он заявил, что иностранные инвестиции выросли до $222 млрд за последние четыре года по сравнению с $152 млрд, которые страна получила за предыдущие четыре года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished