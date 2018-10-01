Индийский министр торговли предлагает заключить прямое двустороннее соглашение для развития индо-российской торговли алмазами

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Фото: CII

Шри Суреш Прабху (Shri Suresh Prabhu), министр торговли, промышленности и гражданской авиации, выступая на индо-российском саммите, который был организован Департаментом промышленной политики и продвижения (Department of Industrial Policy & Promotion, DIPP) и Конфедерацией индийской индустрии (Confederation of Indian Industry, CII) и прошел в Нью-Дели на прошлой неделе, предложил Индии и России рассмотреть подписание прямого двустороннего соглашения для развития индо-российской торговли в алмазном секторе.Министр заявил, что, поскольку Индия является центром огранки алмазов, а Россия обладает огромными алмазными ресурсами, следует рассмотреть возможность сотрудничества между государствами, которое «не повлияет на платежный баланс». Он добавил, что «экспорт из России в Индию увеличится, мы будем импортировать сырье, обрабатывать и экспортировать снова, таким образом, обе страны смогут извлечь из этого выгоду».В ходе мероприятия страны также выступили с заявлением под названием «Совместное заявление Индии и России во время делового визита президента России в Индию», в котором говорилось: «Стороны высоко оценили достигнутый уровень сотрудничества в алмазном секторе, включая подписание новых долгосрочных контрактов на поставку алмазов ПАО «АЛРОСА» индийским компаниям, открытие представительства АЛРОСА в Мумбаи, а также проект по совместному финансированию компанией АЛРОСА и индийским Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council) Международной ассоциации производителей алмазов (International Diamonds Producers Association), которая намерена развивать программы по общему маркетингу алмазов, в том числе в Индии. Обе стороны отметили вклад, который внесли индийские компании в производство бриллиантов на Дальнем Востоке России. Стороны согласились искать новые пути сотрудничества в секторах драгоценных металлов, полезных ископаемых, природных ресурсов и лесопроизводства, включая древесину. Они намерены создавать совместные предприятия по производству и переработке, а также нанимать квалифицированный персонал».Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что Россия работает над стратегией расширения экономического сотрудничества с Индией, в которую предположительно войдут проекты по защите инвестиций и отмене двойного налогообложения с Индией, а также по ведению торговли с использованием национальных валют.Шри Прабху добавил, что индийское правительство создаст единый механизм для быстрого урегулирования всех вопросов, связанных с индо-российской торговлей, который будет распространяться и на импорт алмазов. Механизм – система «одного окна» - под председательством секретаря департамента индустриальной политики и экономического продвижения будет поддерживать российские компании, которые хотят создавать бизнес и инвестиции в Индии.Секретарь DIPP Рамеш Абишек (Ramesh Abhishek) сообщил, что для российских компаний создана отличная возможность для ведения бизнеса в Индии, так как правительство провело несколько экономических реформ. Он заявил, что иностранные инвестиции выросли до $222 млрд за последние четыре года по сравнению с $152 млрд, которые страна получила за предыдущие четыре года.