Добыча алмазов улучшает бюджет Архангельской области

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Алмазный рудник им. В. Гриба Фото: AGD DIAMONDS

В Архангельской области увеличились доходы бюджета от добычи алмазов. Они выросли в первой половине текущего года на 12% по сравнению с тем же периодом 2017 года, проинформировали в пресс-службе правительства Поморья.Как заявляют в областном министерстве природных ресурсов, налоги на добычу полезных ископаемых, а именно природных алмазов, которые поступили в бюджет области в первой половине этого года, составили почти 1,3 млрд рублей. Эта цифра оказалась на 12% больше, чем в прошлом году в этот же период времени.С начала года в регионе было добыто более чем 4 миллионов каратов алмазов. В 2017 году AGD DIAMONDS и ПАО «Севералмаз» принесли бюджету области более 3,6 млрд рублей в виде налогов.