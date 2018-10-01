Botswana Diamonds и Vast переходят к разработке месторождений Маранге

Сегодня

Фото: Botswana Diamonds

Botswana Diamonds заявила, что заключила соглашение с Vast Resources, согласно которому компания сможет приступить к разработке месторождений в Маранге (Marange), Зимбабве.Компания сообщила, что в проекте отдельного соглашения будет рассматриваться вопрос совместной добычи алмазов на участках, лежащих вне алмазных месторождений Маранге, что будет означать создание совместного предприятия, которым каждая из компаний будет владеть на 50%.«Мы рады работать вместе для того, чтобы реализовать полный потенциал этой процветающей области, а также других участков, которые обнаруживаются по мере того, как Зимбабве создает новые деловые возможности для ведения бизнеса в стране, - заявил председатель Botswana Diamonds Джон Тилинг (John Teeling). – Операции по проведению первоначальной экспертизы далеко продвинулись, мы предоставим больше информации в свое время».Vast обладает эксклюзивным правом на разработку участков в Маранге благодаря соглашению, которое компания заключила с общинной организацией.Botswana Diamonds проведет экспертизу на участке для того, чтобы подписать соглашение о создании совместного предприятия для проведения операций по разработке, добыче и продаже алмазов.