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Андрей Жарков, уйдя с поста руководителя алмазодобывающей компании «Алроса», создал и возглавил компанию «Ультра Си», которая будет заниматься производством алмазов из реактора. В интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished он рассказывает...
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10 сентября 2018
Botswana Diamonds и Vast переходят к разработке месторождений Маранге
Фото: Botswana Diamonds
Компания сообщила, что в проекте отдельного соглашения будет рассматриваться вопрос совместной добычи алмазов на участках, лежащих вне алмазных месторождений Маранге, что будет означать создание совместного предприятия, которым каждая из компаний будет владеть на 50%.
«Мы рады работать вместе для того, чтобы реализовать полный потенциал этой процветающей области, а также других участков, которые обнаруживаются по мере того, как Зимбабве создает новые деловые возможности для ведения бизнеса в стране, - заявил председатель Botswana Diamonds Джон Тилинг (John Teeling). – Операции по проведению первоначальной экспертизы далеко продвинулись, мы предоставим больше информации в свое время».
Vast обладает эксклюзивным правом на разработку участков в Маранге благодаря соглашению, которое компания заключила с общинной организацией.
Botswana Diamonds проведет экспертизу на участке для того, чтобы подписать соглашение о создании совместного предприятия для проведения операций по разработке, добыче и продаже алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished