Rio Tinto ищет новые алмазные месторождения

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Rio Tinto тратит около 20% своего бюджета, выделенного на геологоразведку, на поиск новых месторождений, так как ожидается, что рынок будет испытывать недостаток в поставках алмазов в будущем, сообщает Bloomberg.

Агентство процитировало генерального директора по добыче меди и алмазов Арно Суара (Arnaud Soirat), который заявил, что это вторая по величине доля средств бюджета, выделенного компанией на разведку.

«У нас прагматический подход. Мы не гонимся за объемом, мы ищем действительно ценный товар», - сообщил он.

В прошлом году компания подписала соглашение о выкупе акций, в результате она стала обладателем контрольного пакета акций алмазного проекта Стар-Орин Саус (Star-Orion South), который расположен в 60 км к востоку от города Принс-Альберт, Канада.

Горнодобывающий гигант за три года потратил $18,5 млн на программы по бурению и выборке проб, перед тем как стать партнером по совместному предприятию и получить 60% акций в алмазном проекте.

«Иногда мы описываем алмазы словами «маленький и прекрасный», и это является правдой, - заявил Суара. – Это не очень крупный бизнес по объемам и стоимости, но все же это дело, которое приносит прибыль. Это бизнес, в котором большую роль играет опыт и наша отличная репутация».

Согласно Bloomberg, Rio намерена сохранить свое присутствие в алмазном бизнесе, который приносит компании 2% от общей прибыли.

Ранее сообщалось, что Rio Tinto продала некоторые из своих алмазных рудников, в частности шахту Мурова (Murowa) в Зимбабве.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished