Эксклюзив
Высокие технологии позволяют создать продукт, который в природных камнях можно получить только за очень большие деньги
Андрей Жарков, уйдя с поста руководителя алмазодобывающей компании «Алроса», создал и возглавил компанию «Ультра Си», которая будет заниматься производством алмазов из реактора. В интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished он рассказывает...
Сегодня
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
01 октября 2018
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Rio Tinto ищет новые алмазные месторождения
Агентство процитировало генерального директора по добыче меди и алмазов Арно Суара (Arnaud Soirat), который заявил, что это вторая по величине доля средств бюджета, выделенного компанией на разведку.
«У нас прагматический подход. Мы не гонимся за объемом, мы ищем действительно ценный товар», - сообщил он.
В прошлом году компания подписала соглашение о выкупе акций, в результате она стала обладателем контрольного пакета акций алмазного проекта Стар-Орин Саус (Star-Orion South), который расположен в 60 км к востоку от города Принс-Альберт, Канада.
Горнодобывающий гигант за три года потратил $18,5 млн на программы по бурению и выборке проб, перед тем как стать партнером по совместному предприятию и получить 60% акций в алмазном проекте.
«Иногда мы описываем алмазы словами «маленький и прекрасный», и это является правдой, - заявил Суара. – Это не очень крупный бизнес по объемам и стоимости, но все же это дело, которое приносит прибыль. Это бизнес, в котором большую роль играет опыт и наша отличная репутация».
Согласно Bloomberg, Rio намерена сохранить свое присутствие в алмазном бизнесе, который приносит компании 2% от общей прибыли.
Ранее сообщалось, что Rio Tinto продала некоторые из своих алмазных рудников, в частности шахту Мурова (Murowa) в Зимбабве.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished