Эксклюзив
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
01 октября 2018
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
Индийская алмазная биржа завершает подготовку к Индийской бриллиантовой неделе
«Мы счастливы, что Генеральный консул и господин Агуреев согласились присоединиться к нам на церемониальном открытии выставки бриллиантов, - сообщил вице-президент BDB Мехул Шах (Mehul Shah), который возглавляет проект Индийской бриллиантовой недели. – АЛРОСА - чрезвычайно важный поставщик алмазного сырья для алмазной индустрии Индии, которая является крупнейшим в мире центром производства бриллиантов».
Президент BDB Ануп Мехта (Anoop Mehta) заявил: «Эти два джентльмена открывают Индийскую бриллиантовую неделю не случайно. Индия является крупнейшим покупателем алмазной продукции у России, в частности у АЛРОСА, которая осознает важность индийского рынка». Он добавил, что подготовка к мероприятию находится на стадии окончательной доработки. Ожидается, что на мероприятии 120 индийских компаний выставят свою бриллиантовую продукцию, которая отличается разнообразием форм, цветов и размеров.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished