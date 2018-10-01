Индийская алмазная биржа завершает подготовку к Индийской бриллиантовой неделе

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Индийская алмазная биржа (Bharat Diamond Bourse, BDB) готовится к открытию второй Индийской бриллиантовой недели, которая пройдет с 8 по 10 октября 2018 года. Мероприятие откроет Андрей Жильцов, Генеральный консул Российской Федерации в Мумбаи, и Евгений Агуреев, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА, говорится в пресс-релизе, распространенном биржей.

«Мы счастливы, что Генеральный консул и господин Агуреев согласились присоединиться к нам на церемониальном открытии выставки бриллиантов, - сообщил вице-президент BDB Мехул Шах (Mehul Shah), который возглавляет проект Индийской бриллиантовой недели. – АЛРОСА - чрезвычайно важный поставщик алмазного сырья для алмазной индустрии Индии, которая является крупнейшим в мире центром производства бриллиантов».

Президент BDB Ануп Мехта (Anoop Mehta) заявил: «Эти два джентльмена открывают Индийскую бриллиантовую неделю не случайно. Индия является крупнейшим покупателем алмазной продукции у России, в частности у АЛРОСА, которая осознает важность индийского рынка». Он добавил, что подготовка к мероприятию находится на стадии окончательной доработки. Ожидается, что на мероприятии 120 индийских компаний выставят свою бриллиантовую продукцию, которая отличается разнообразием форм, цветов и размеров.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



