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Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
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Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
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27 августа 2018
Экспорт необработанных алмазов из РФ в 1-м полугодии вырос на 2%
В частности, во 2-м квартале этого года экспорт составил 13,42 млн каратов, что на 9,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года (12,3 млн каратов).
"АЛРОСА", контролирующая на данный момент около 90% российской алмазодобычи, в 1-м полугодии реализовала 22,4 млн каратов алмазов (на 8% меньше результата января-июня 2017 года).
Сопоставляя данные "АЛРОСА" и цифры Минфина, можно сделать вывод, как отмечает "Интерфакс", что из независящих от "АЛРОСА" источников могло быть экспортировано за полугодие около 4,7 млн каратов алмазов. Эти источники - независимый производитель AGD Diamonds (недропользователь трубки им. Гриба в Архангельской области) и Гохран, реализующий выкупленные у "АЛРОСА" в кризис 2008-2009 гг алмазы.
Добыча алмазов в России за 1-го полугодие, по данным Минфина, составила 20,19 млн каратов, что на 3% меньше показателя годичной давности.
"АЛРОСА" в 1-м полугодии добыла 15,9 млн каратов алмазов (спад на 17%). Таким образом, AGD Diamonds мог произвести около 4,3 млн каратов. AGD не раскрывает данные о добыче, но ранее гендиректор сбытового подразделения Grib Diamonds прогнозировал, что производство на месторождении им. Гриба в 2018 году возрастет до 4,9 млн каратов.
Крупнейшим покупателем российских алмазов как в физическом, так и в стоимостном выражении в 1-м полугодии вновь стала Бельгия (в бельгийском Антверпене находятся крупнейшие мировые алмазные биржи), закупившая 17,5 млн каратов. Это практически соответствует показателю годичной давности.