TRIGEM открывает центр драгоценных камней, бриллиантов и ювелирных изделий в DMCC

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Фото: TRIGEM

Компания TRIGEM начала продавать цветные камни, бриллианты и ювелирные изделия в Дубае, сосредоточив внимание на глобальной, вертикально интегрированной цепочке поставок и работе международных филиалов. TRIGEM решила создать отдел управления международными операциями в Дубайском центре биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC), который имеет удачное стратегическое положение и считается лидирующим в мире биржевым центром.Комментируя решение компании открыть отдел в Дубае, Алан Дейвис (Alan Davies), председатель TRIGEM, заявил: «Нам легко далось принятие решения о создании центра по международным операциям в DMCC. Он играет ведущую роль на мировых сырьевых ранках, разделяя производителей и потребителей в основных сырьевых секторах. Мы рады, что можем использовать местную и международную сеть центра, а также продукцию и сервисы, которые он предлагает, и мы надеемся, что сможем помочь создать из Дубая столицу драгоценных камней».Дэвид Забински (David Zabinsky), генеральный директор TRIGEM, добавил: «Центр TRIGEM позволит нам объединить разные виды бизнес-деятельности, которые требуются для того, чтобы создавать готовые ювелирные изделия из добытых камней в одном помещении. Сортируя, полируя, плавя золото, вставляя камни в оправы, TRIGEM будет вести бизнес по модели «из рудника к покупателю», согласно которой продукция, произведенная на руднике, будет тут же превращаться в элегантные кольца, ожерелья и браслеты в едином центре TRIGEM».Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель DMCC, сообщил: «Мы рады поддержать TRIGEM в создании их нового центра и таким образом закрепить репутацию Дубая в качестве одной из столиц драгоценных камней. DMCC является посредником, который очень тщательно создает и подбирает коммерческую среду, привлекая инвестиции. Центр функционирует благодаря поддержке инфраструктуры, надежным методам регулирования бизнеса, а также притоку новой продукции и предоставляемым сервисам. Каждая компания в нашей свободной зоне может торговать с уверенностью, и мы будем поддерживать TRIGEM, которая будет вести у нас свою деятельность».