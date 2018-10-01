Эксклюзив
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
01 октября 2018
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Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
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Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
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27 августа 2018
TRIGEM открывает центр драгоценных камней, бриллиантов и ювелирных изделий в DMCC
Фото: TRIGEM
Комментируя решение компании открыть отдел в Дубае, Алан Дейвис (Alan Davies), председатель TRIGEM, заявил: «Нам легко далось принятие решения о создании центра по международным операциям в DMCC. Он играет ведущую роль на мировых сырьевых ранках, разделяя производителей и потребителей в основных сырьевых секторах. Мы рады, что можем использовать местную и международную сеть центра, а также продукцию и сервисы, которые он предлагает, и мы надеемся, что сможем помочь создать из Дубая столицу драгоценных камней».
Дэвид Забински (David Zabinsky), генеральный директор TRIGEM, добавил: «Центр TRIGEM позволит нам объединить разные виды бизнес-деятельности, которые требуются для того, чтобы создавать готовые ювелирные изделия из добытых камней в одном помещении. Сортируя, полируя, плавя золото, вставляя камни в оправы, TRIGEM будет вести бизнес по модели «из рудника к покупателю», согласно которой продукция, произведенная на руднике, будет тут же превращаться в элегантные кольца, ожерелья и браслеты в едином центре TRIGEM».
Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель DMCC, сообщил: «Мы рады поддержать TRIGEM в создании их нового центра и таким образом закрепить репутацию Дубая в качестве одной из столиц драгоценных камней. DMCC является посредником, который очень тщательно создает и подбирает коммерческую среду, привлекая инвестиции. Центр функционирует благодаря поддержке инфраструктуры, надежным методам регулирования бизнеса, а также притоку новой продукции и предоставляемым сервисам. Каждая компания в нашей свободной зоне может торговать с уверенностью, и мы будем поддерживать TRIGEM, которая будет вести у нас свою деятельность».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished