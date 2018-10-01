Зимбабве запускает онлайн аукционы для увеличения прозрачности в алмазном бизнесе

Сегодня

Правительство Зимбабве ввело практику продаж алмазов онлайн для того, чтобы повысить прозрачность и облегчить ведение бизнеса, сообщает газета Herald.

Издательство процитировало министра горнорудной промышленности Уинстона Читандо (Winston Chitando), который заявил, что запуск новой электронной системы ведения торгов в Зимбабве будет способствовать увеличению объемов реализованной продукции на будущих алмазных тендерах и упростит ведение алмазного бизнеса.

Он сообщил, что эта практика обеспечит необходимое функционирование системы продажи алмазов через Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ) в соответствии с мировыми стандартами.

«Выход в онлайн тесно связан с недавно разработанной Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) Стратегией по маркетингу и продажам, которая будет способствовать достижению уровня целевых показателей и увеличению притока иностранных инвестиций в страну, - заявил он. – Введение этой системы - это огромный шаг на пути к реализации ZCDC ее ежегодного целевого показателя валютных поступлений и достижению показателя алмазного сектора в размере $12 млрд».

Читандо добавил, что покупатели будут размещать свои заявки на определенные партии алмазов онлайн в условиях полной безопасности и конфиденциальности.

«Прошли дни, когда поступления от продаж алмазов пропадали», - сказал он.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished