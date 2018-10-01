Эксклюзив
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
01 октября 2018
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
Зимбабве запускает онлайн аукционы для увеличения прозрачности в алмазном бизнесе
Издательство процитировало министра горнорудной промышленности Уинстона Читандо (Winston Chitando), который заявил, что запуск новой электронной системы ведения торгов в Зимбабве будет способствовать увеличению объемов реализованной продукции на будущих алмазных тендерах и упростит ведение алмазного бизнеса.
Он сообщил, что эта практика обеспечит необходимое функционирование системы продажи алмазов через Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ) в соответствии с мировыми стандартами.
«Выход в онлайн тесно связан с недавно разработанной Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) Стратегией по маркетингу и продажам, которая будет способствовать достижению уровня целевых показателей и увеличению притока иностранных инвестиций в страну, - заявил он. – Введение этой системы - это огромный шаг на пути к реализации ZCDC ее ежегодного целевого показателя валютных поступлений и достижению показателя алмазного сектора в размере $12 млрд».
Читандо добавил, что покупатели будут размещать свои заявки на определенные партии алмазов онлайн в условиях полной безопасности и конфиденциальности.
«Прошли дни, когда поступления от продаж алмазов пропадали», - сказал он.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished