Эксклюзив

Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет

Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...

01 октября 2018

Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC

Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...

24 сентября 2018

Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования

В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...

17 сентября 2018

Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом

Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...

10 сентября 2018

Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли

Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...

27 августа 2018

К 2020 году мировые продажи лабораторных алмазов достигнут 15% - Morgan Stanley

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Объем мировых продаж необработанных лабораторных алмазов в 2016 году составил от $75 млн до $220 млн, что  эквивалентно 1 проценту от стоимости реализованных неполированных природных алмазов, говорится в аналитической записке банка Morgan Stanley.
Однако быстрое улучшение качества и размера  искусственно выращенных алмазов, которые обычно продаются на 30-40 процентов дешевле, чем природные камни, скорее всего, обеспечит им около 15% мирового рынка драгоценных камней к 2020 году, говорится в записке.
Конкуренция со стороны производителей синтетических камней подтолкнула в этом году De Beers к запуску компании по продаже собственных алмазов лабораторного производства,  отмечает агентство Reuters.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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