К 2020 году мировые продажи лабораторных алмазов достигнут 15% - Morgan Stanley

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Объем мировых продаж необработанных лабораторных алмазов в 2016 году составил от $75 млн до $220 млн, что эквивалентно 1 проценту от стоимости реализованных неполированных природных алмазов, говорится в аналитической записке банка Morgan Stanley.

Однако быстрое улучшение качества и размера искусственно выращенных алмазов, которые обычно продаются на 30-40 процентов дешевле, чем природные камни, скорее всего, обеспечит им около 15% мирового рынка драгоценных камней к 2020 году, говорится в записке.

Конкуренция со стороны производителей синтетических камней подтолкнула в этом году De Beers к запуску компании по продаже собственных алмазов лабораторного производства, отмечает агентство Reuters.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

