Необходимо провести реформы в сфере алмазной торговли, чтобы защититься от угрозы со стороны синтетики – США

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Высокопоставленный чиновник США заявил, что Кимберлийский процесс (Kimberley Process) необходимо реформировать, или же алмазная индустрия рискует потерять интерес потребителей к природным камням - люди начнут покупать более дешевые синтетические бриллианты, сообщает Reuters.Группы гражданского общества сообщили, что попытки по расширению самой схемы, предпринятые странами-членами процесса, в частности Китаем, Россией и другими африканскими странами, не приносили результатов в течение нескольких лет.«…Потребители хотят больше, и мы должны убедиться в том, что они получают больше. Иначе … они начнут покупать эти сверкающие синтетические бриллианты, которые очень привлекательны и стоят намного меньше», - агентство привело слова старшего советника по конфликтным полезным ископаемым США Памелу Фирст-Уолш (Pamela Fierst-Walsh).Мировая торговля алмазами оценивалась в $14 млрд, в то время как торговля камнями, выращенными в лаборатории, оценивалась в пределах от $75 млн до $220 млн в 2016 году.Предполагается, что к 2020 году сектор синтетических бриллиантов составит 15% от рынка драгоценных камней, так как качество и размеры выращенных в лаборатории бриллиантов постоянно растут.Несмотря на то что КП может ограничить торговлю так называемыми кровавыми бриллиантами, критики утверждают, что процесс неэффективен в борьбе против других серьезных нарушений.