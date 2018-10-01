Эксклюзив
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
01 октября 2018
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
Необходимо провести реформы в сфере алмазной торговли, чтобы защититься от угрозы со стороны синтетики – США
Группы гражданского общества сообщили, что попытки по расширению самой схемы, предпринятые странами-членами процесса, в частности Китаем, Россией и другими африканскими странами, не приносили результатов в течение нескольких лет.
«…Потребители хотят больше, и мы должны убедиться в том, что они получают больше. Иначе … они начнут покупать эти сверкающие синтетические бриллианты, которые очень привлекательны и стоят намного меньше», - агентство привело слова старшего советника по конфликтным полезным ископаемым США Памелу Фирст-Уолш (Pamela Fierst-Walsh).
Мировая торговля алмазами оценивалась в $14 млрд, в то время как торговля камнями, выращенными в лаборатории, оценивалась в пределах от $75 млн до $220 млн в 2016 году.
Предполагается, что к 2020 году сектор синтетических бриллиантов составит 15% от рынка драгоценных камней, так как качество и размеры выращенных в лаборатории бриллиантов постоянно растут.
Несмотря на то что КП может ограничить торговлю так называемыми кровавыми бриллиантами, критики утверждают, что процесс неэффективен в борьбе против других серьезных нарушений.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished