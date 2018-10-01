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Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
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27 августа 2018
Star Diamond завершила программу по бурению с помощью грунтосмесительной врубовой машины
Кимберлит находится в пределах алмазного проекта Стар-Орион Саус (Star – Orion South) в богатом алмазами районе Форт а ля Корн (Fort à la Corne) провинции Саскачеван.
В ходе бурения с помощью CSM цементный раствор перемешивается с песком, который залегает на поверхности до 20 метров в глубину, для того, чтобы стабилизировать аллювиальные пески в местах, где RTEC будет проводить бурение скважин для выборки проб.
После проведения программы по стабилизации RTEC намерена пробурить скважины до 250 м в глубину, сообщила компания.
Вице-президент по разработке и производству месторождений Star Джордж Рид (George Read) заявил, что последний этап сбора проб и проведения тестов с помощью врубового траншеекопателя завершен.
«Сборка и введение в эксплуатацию фабрики для очистки от песка и расфасовки также близится к завершению, - сказал он. – Фабрика для очистки от песка была разработана RTEC для добычи проб чистого кимберлита размером от -80 до +0,85 мм с помощью врубового траншеекопателя».
Star недавно объявила о положительных результатах независимой предварительной экономической оценки проекта, согласно которой на открытом руднике за 38-летний период может быть добыто 66 млн каратов алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished