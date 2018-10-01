Rio Tinto представляет крупнейший бриллиант красно-фиолетового фантазийного цвета в Нью-Йорке

Сегодня

Фото: Rio Tinto

Rio Tinto представила коллекционерам и знатокам бриллиантов из Нью-Йорка свои камни Тендера розовых бриллиантов, включая камень «Муза Аграйла» (Argyle Muse™), который является самым крупным красно-фиолетовым бриллиантом когда-либо предложенным на тендерах, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией.Согласно сообщению, рудник Аргайл (Argyle) компании Rio Tinto является самым стабильным источником редких розовых, красных и фиолетовых камней, поэтому Тендер розовых бриллиантов Аргайла 2018 года назвали «Великий Аргайл» в честь рудника, который сыграл значимую роль в истории производства самых желанных алмазов.Генеральный директор Rio Tinto Copper & Diamonds Арно Суара (Arnaud Soirat) заявил: «Мы проводим Тендер розовых бриллиантов Аргайла 34-ый раз, и цветовое разнообразие камней в этой коллекции является подтверждением того, что Аргайл - необыкновенный рудник, на котором добываются редкие алмазы фантазийных цветов, которые созданы в ограниченном количестве самой природой. Высокий спрос на эти камни и лимитированный запас таких камней подчеркивают большую ценность этих потрясающих алмазов».63 камня, представленных в Тендере розовых бриллиантов Аргайла 2018 года, весят в общей сложности 51,48 карата. Среди них пять бриллиантов красного фантазийного цвета, два красно-фиолетовых камня и три фиолетовых бриллианта. В коллекции представлено шесть «камней-героев», выбранных из-за их уникальной красоты и названных так для того, чтобы они навсегда остались в истории как наиболее значимые в мире камни.Просмотры в Нью-Йорке завершатся 10 октября 2018 года.