Эксклюзив
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
01 октября 2018
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
Седьмая Израильская алмазная неделя в Нью-Йорке вызывает высокий интерес
Ежегодное мероприятие, совместно организованное IDE и Клубом алмазных дилеров Нью-Йорка (Diamond Dealers Club of New York, DDC), пройдет на новой торговой площадке DDC в Международной алмазной башне (International Gem Tower) в Манхэттене. Тридцать компаний-членов IDE из Израиля, а также десятки компаний-членов DDC встретятся на торговой площадке в Нью-Йорке.
Член совета директоров Эзра Боарон (Ezra Boaron) сообщила: «Мы рады снова провести Израильскую алмазную неделю в Нью-Йорке совместно с DDC, и мы надеемся, что она станет захватывающим событием. Это мероприятие дает отличную возможность запастись камнями перед плотным сезоном отпусков».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished