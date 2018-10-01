Седьмая Израильская алмазная неделя в Нью-Йорке вызывает высокий интерес

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Седьмая Израильская алмазная неделя (Israel Diamond Week) , которая пройдет в Нью-Йорке с 15 по 17 октября 2018 года, привлекла значительный интерес участников алмазной отрасли. Количество зарегистрировавшихся уже превысило несколько сотен, говорится в пресс-релизе, распространенном Израильской алмазной биржей (Israel Diamond Bourse, IDE).

Ежегодное мероприятие, совместно организованное IDE и Клубом алмазных дилеров Нью-Йорка (Diamond Dealers Club of New York, DDC), пройдет на новой торговой площадке DDC в Международной алмазной башне (International Gem Tower) в Манхэттене. Тридцать компаний-членов IDE из Израиля, а также десятки компаний-членов DDC встретятся на торговой площадке в Нью-Йорке.

Член совета директоров Эзра Боарон (Ezra Boaron) сообщила: «Мы рады снова провести Израильскую алмазную неделю в Нью-Йорке совместно с DDC, и мы надеемся, что она станет захватывающим событием. Это мероприятие дает отличную возможность запастись камнями перед плотным сезоном отпусков».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



