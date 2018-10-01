Firestone Diamonds сокращает убытки

Сегодня

Firestone Diamonds заявила, что убытки компании в финансовом году, который закончился 30 июня, снизились на 91%, до $4,2 млн, по сравнению с $151,7 млн в прошлом году, в которые также входили убытки по обесценению в размере $122,6 млн.

Убыток в расчете за одну акцию составил $0,03 за рассматриваемый период по сравнению с прошлым годом, когда он держался на уровне $0,37.

«2018 финансовый год был насыщенным. Это первый год производства алмазов на руднике Ликхобонг в Лесото, - сообщил генеральный директор компании Пол Босма (Paul Bosma). – Нам удалось привлечь $25 млн в конце декабря 2017 года и реструктурировать наше соглашение о займе с банком ABSA, таким образом мы начали второе полугодие финансового года на более крепкой финансовой основе».

Годовой доход компании, полученный в ходе восьми тендеров, составил $62,2 млн. Фирма реализовала 831 637 каратов по средней цене, которая составила $75 за карат.

Средняя цена проданной продукции была ниже, чем в прошлом году, из-за добычи меньшего количества крупных и высококачественных алмазов, а также по причине заниженных цен на камни.

Firestone также заявила, что добыла 835 832 карата алмазов, что на 128% больше, чем показатель прошлого года, который составил 365 891 карат. Нынешний показатель соответствует плану добычи, который определялся в 800 000 – 850 000 каратов.

Компания добавила, что в этом году объем алмазов, содержащихся в добытой руде, вырос до 21,98 карата на сто тонн руды, что показывает рост на 18% по сравнению с прошлым годом, когда содержание алмазов в руде составило 18,61 карата на сто тонн.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



