Эксклюзив
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
01 октября 2018
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
Firestone Diamonds сокращает убытки
Убыток в расчете за одну акцию составил $0,03 за рассматриваемый период по сравнению с прошлым годом, когда он держался на уровне $0,37.
«2018 финансовый год был насыщенным. Это первый год производства алмазов на руднике Ликхобонг в Лесото, - сообщил генеральный директор компании Пол Босма (Paul Bosma). – Нам удалось привлечь $25 млн в конце декабря 2017 года и реструктурировать наше соглашение о займе с банком ABSA, таким образом мы начали второе полугодие финансового года на более крепкой финансовой основе».
Годовой доход компании, полученный в ходе восьми тендеров, составил $62,2 млн. Фирма реализовала 831 637 каратов по средней цене, которая составила $75 за карат.
Средняя цена проданной продукции была ниже, чем в прошлом году, из-за добычи меньшего количества крупных и высококачественных алмазов, а также по причине заниженных цен на камни.
Firestone также заявила, что добыла 835 832 карата алмазов, что на 128% больше, чем показатель прошлого года, который составил 365 891 карат. Нынешний показатель соответствует плану добычи, который определялся в 800 000 – 850 000 каратов.
Компания добавила, что в этом году объем алмазов, содержащихся в добытой руде, вырос до 21,98 карата на сто тонн руды, что показывает рост на 18% по сравнению с прошлым годом, когда содержание алмазов в руде составило 18,61 карата на сто тонн.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished