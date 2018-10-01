Гохран России заработал 2,5 млн долларов США на аукционной продаже бриллиантов

На состоявшемся в прошлый четверг открытом аукционе по продаже бриллиантов из Госфонда России на внутреннем рынке Гохран заработал 2 528 354,34 долл. США, согласно сообщению пресс-службы ведомства.
Фото: смоленский "Кристалл"
Всего на аукцион были выставлены лоты бриллиантов общей массой 9 915,28 карата на сумму 5 146 524,31 долл. США, из которых были проданы лоты бриллиантов общей массой 4 482,93 карата.
Ранее, в ходе двух майских аукционов по продаже сырых алмазов выручка Гохрана составила более 54 млн долл. США. При этом организация продала 355 лотов алмазного сырья общей массой почти 720 000 каратов.
Виктория Кири, Rough&Polished