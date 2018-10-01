Эксклюзив

Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет

Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...

01 октября 2018

Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC

Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...

24 сентября 2018

Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования

В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...

17 сентября 2018

Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом

Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...

10 сентября 2018

Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли

Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...

27 августа 2018

Учрежден Научный совет AGD DIAMONDS

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Новости

В AGD DIAMONDS учрежден Научно-технический совет (НТС). В его состав вошли члены руководства и работники Компании – два доктора наук и шесть кандидатов наук.
Председателем Научно-технического совета назначен первый заместитель генерального директора, доктор технических наук Геннадий Пивень, заместителем председателя – первый заместитель генерального директора по экономике и финансам, кандидат технических наук Игорь Дюкарев, ученым секретарем НТС – заместитель главного инженера по науке и техническому перевооружению, кандидат технических наук Иван Иванов.
Членами Научно-технического совета стали: заместитель генерального директора - главный инженер Анатолий Стахеев; советник генерального директора, доктор геолого-минералогических наук Виктор Устинов; советник генерального директора, кандидат физико-математических наук Игорь Рыжов; советник генерального директора, кандидат геолого-минералогических наук Иван Махоткин; инженер по горным работам, кандидат технических наук Евгений Иванов; член совета директоров, кандидат технических наук Андрей Твердов.
Научно-технический совет учрежден как постоянно действующий орган при генеральном директоре, решения и предложения которого имеют обязательное исполнение при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности Общества.
Основными задачами НТС являются методическое обеспечение инновационной и научной деятельности, анализ основных горно-технических решений, рассмотрение и согласование технико-экономических обоснований крупных инвестиционных проектов, оценка перспектив геологоразведочных работ, обсуждение и согласование развития основных диверсификационных направлений деятельности (включая зарубежные проекты).
Научно-технический совет AGD DIAMONDS в своей работе призван обеспечивать координацию деятельности и помогать организаторам и заявителям в вопросах исследовательских и изыскательских работ, внедрения новой техники и технологий, а также в решении текущих и перспективных вопросов, возникающих на производстве.

Виктория Кири, Rough&Polished

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