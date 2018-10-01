Учрежден Научный совет AGD DIAMONDS

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В AGD DIAMONDS учрежден Научно-технический совет (НТС). В его состав вошли члены руководства и работники Компании – два доктора наук и шесть кандидатов наук.

Председателем Научно-технического совета назначен первый заместитель генерального директора, доктор технических наук Геннадий Пивень, заместителем председателя – первый заместитель генерального директора по экономике и финансам, кандидат технических наук Игорь Дюкарев, ученым секретарем НТС – заместитель главного инженера по науке и техническому перевооружению, кандидат технических наук Иван Иванов.

Членами Научно-технического совета стали: заместитель генерального директора - главный инженер Анатолий Стахеев; советник генерального директора, доктор геолого-минералогических наук Виктор Устинов; советник генерального директора, кандидат физико-математических наук Игорь Рыжов; советник генерального директора, кандидат геолого-минералогических наук Иван Махоткин; инженер по горным работам, кандидат технических наук Евгений Иванов; член совета директоров, кандидат технических наук Андрей Твердов.

Научно-технический совет учрежден как постоянно действующий орган при генеральном директоре, решения и предложения которого имеют обязательное исполнение при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности Общества.

Основными задачами НТС являются методическое обеспечение инновационной и научной деятельности, анализ основных горно-технических решений, рассмотрение и согласование технико-экономических обоснований крупных инвестиционных проектов, оценка перспектив геологоразведочных работ, обсуждение и согласование развития основных диверсификационных направлений деятельности (включая зарубежные проекты).

Научно-технический совет AGD DIAMONDS в своей работе призван обеспечивать координацию деятельности и помогать организаторам и заявителям в вопросах исследовательских и изыскательских работ, внедрения новой техники и технологий, а также в решении текущих и перспективных вопросов, возникающих на производстве.

Виктория Кири, Rough&Polished

