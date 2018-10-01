Эксклюзив
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
01 октября 2018
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
Carats.io и Tradomatics подписали соглашение о размещении токенов CARAT на цифровых биржах
Tradomatics упростит покупку и продажу токенов CARAT, а другие неустойчивые криптовалюты смогут перевести свои цифровые активы в токены CARAT, связанные с Финансовым алмазным индексом (Diamond Financial Index, DFX), который отражает цены алмазного рынка в реальном времени.
«На данный момент мы вовлечены в процесс обеспечения доступности токенов CARAT на рынке, таким образом давая возможность алмазным дилерам и ювелирам проводить между собой сделки беспрепятственно и безопасно. Мы выбрали Tradomatics в качестве нашего партнера, потому что эта компания доказала свою способность маркет-мейкера и поставщика ликвидности, работая на традиционных биржах. Наша цель – обеспечить стабильность токену CARAT. Это первый шаг на пути к трансформации алмаза в цифровой финансовый продукт, который в свою очередь модернизирует и расширит сам рынок алмазной продукции», - заявил Эли Авидар (Eli Avidar), президент Carats.io.
Генеральный директор Tradomatics Шмуэл Тал (Shmuel Tal) сообщил: «В последнее время цифровой рынок переживает процесс роста и созревания. Богатый опыт Tradomatics в обеспечении ликвидности на традиционных фондовых биржах, а также в введении на биржу цифрового токена, поддерживаемого алмазами, поможет создать устойчивый финансовый актив с учетом реальных цен в алмазной отрасли».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished