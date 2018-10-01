Carats.io и Tradomatics подписали соглашение о размещении токенов CARAT на цифровых биржах

Сегодня

Carats.io сообщила, что подписала соглашение с Tradomatics, поставщиком трейдинговых технологий, по которому компания будет обеспечивать приток ликвидных средств на цифровые биржи, где размещены токены CARAT.

Tradomatics упростит покупку и продажу токенов CARAT, а другие неустойчивые криптовалюты смогут перевести свои цифровые активы в токены CARAT, связанные с Финансовым алмазным индексом (Diamond Financial Index, DFX), который отражает цены алмазного рынка в реальном времени.

«На данный момент мы вовлечены в процесс обеспечения доступности токенов CARAT на рынке, таким образом давая возможность алмазным дилерам и ювелирам проводить между собой сделки беспрепятственно и безопасно. Мы выбрали Tradomatics в качестве нашего партнера, потому что эта компания доказала свою способность маркет-мейкера и поставщика ликвидности, работая на традиционных биржах. Наша цель – обеспечить стабильность токену CARAT. Это первый шаг на пути к трансформации алмаза в цифровой финансовый продукт, который в свою очередь модернизирует и расширит сам рынок алмазной продукции», - заявил Эли Авидар (Eli Avidar), президент Carats.io.

Генеральный директор Tradomatics Шмуэл Тал (Shmuel Tal) сообщил: «В последнее время цифровой рынок переживает процесс роста и созревания. Богатый опыт Tradomatics в обеспечении ликвидности на традиционных фондовых биржах, а также в введении на биржу цифрового токена, поддерживаемого алмазами, поможет создать устойчивый финансовый актив с учетом реальных цен в алмазной отрасли».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished







