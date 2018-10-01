Эксклюзив
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
01 октября 2018
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
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10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
De Beers запускает продажу изделий Lightbox онлайн, некоторые изделия уже распроданы
Компания заметила, что гвоздики с голубыми камнями продавались лучше всего.
Сережки с бриллиантами весом 1 карат в 10-каратном белом золоте стояли $1 000.
Фото: Lightbox Jewelry
Lightbox является единственным ювелирным брендом, который может реализовывать синтетические бриллианты, созданные в лаборатории De Beers Element Six. Эта фирма создает лучшие в мире синтетические камни уже более 50 лет.
Аналитики отрасли и средства массовой информации были сначала обескуражены решением De Beers производить синтетику, и группу компаний обвинили в лицемерии и беспринципности.
Однако независимый отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сообщил Rough&Polished в июне о том, что De Beers совершила такой стратегический шаг в силу необходимости и ради всей индустрии природных камней.
«Я не рассматриваю этот шаг De Beers как попытку нажиться на созданных в лаборатории бриллиантах, а скорее как возможность взять под контроль индустрию синтетических камней и управлять ей таким образом, чтобы она защищала бизнес природных бриллиантов».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished