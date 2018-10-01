De Beers запускает продажу изделий Lightbox онлайн, некоторые изделия уже распроданы

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Фото: Lightbox Jewelry

Бренд Lightbox Jewelry компании De Beers в четверг запустил продажу изделий с синтетическими камнями онлайн, некоторых изделий уже нет в наличии.Компания заметила, что гвоздики с голубыми камнями продавались лучше всего.Сережки с бриллиантами весом 1 карат в 10-каратном белом золоте стояли $1 000.Lightbox является единственным ювелирным брендом, который может реализовывать синтетические бриллианты, созданные в лаборатории De Beers Element Six. Эта фирма создает лучшие в мире синтетические камни уже более 50 лет.Аналитики отрасли и средства массовой информации были сначала обескуражены решением De Beers производить синтетику, и группу компаний обвинили в лицемерии и беспринципности.Однако независимый отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сообщил Rough&Polished в июне о том, что De Beers совершила такой стратегический шаг в силу необходимости и ради всей индустрии природных камней.«Я не рассматриваю этот шаг De Beers как попытку нажиться на созданных в лаборатории бриллиантах, а скорее как возможность взять под контроль индустрию синтетических камней и управлять ей таким образом, чтобы она защищала бизнес природных бриллиантов».