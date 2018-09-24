Stanbic Botswana получил кредит в размере $125 млн для помощи алмазному сектору

Сегодня

Ботсванский банк Stanbic Bank получил кредит в размере $125 млн от Overseas Private Investment Corporation (OPIC) и Botswana Finance, дочернего предприятия Lazare Kaplan, для того, чтобы поддержать производителей бриллиантов в стране, сообщает Mining Weekly.

Это второй транш кредита, выданного OPIC, который составляет $250 млн.

Stanbic Bank заявил, что выдает кредиты предприятиям по обогащению алмазов в Ботсване уже более 10 лет, а данная сумма позволит расширить финансирование алмазного сектора.

«Мы надеемся, что дальнейший рост сектора обогащения алмазов Ботсваны окажет положительное влияние и на другие отрасли, включая секторы электроэнергетики, финансов и бизнеса», - заявил исполнительный директор Stanbic Самуэль Минта (Samuel Minta).

Президент OPIC Рэй Вошбурн (Ray Washburne) заявил, что проект поддержит процесс добавления стоимости в цепочку поставок алмазов в Ботсване, будет способствовать созданию рабочих мест и диверсификации экономических структур, а также создаст больше возможностей для международной торговли.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished