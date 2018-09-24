Эксклюзив
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
Вчера
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
Stanbic Botswana получил кредит в размере $125 млн для помощи алмазному сектору
Это второй транш кредита, выданного OPIC, который составляет $250 млн.
Stanbic Bank заявил, что выдает кредиты предприятиям по обогащению алмазов в Ботсване уже более 10 лет, а данная сумма позволит расширить финансирование алмазного сектора.
«Мы надеемся, что дальнейший рост сектора обогащения алмазов Ботсваны окажет положительное влияние и на другие отрасли, включая секторы электроэнергетики, финансов и бизнеса», - заявил исполнительный директор Stanbic Самуэль Минта (Samuel Minta).
Президент OPIC Рэй Вошбурн (Ray Washburne) заявил, что проект поддержит процесс добавления стоимости в цепочку поставок алмазов в Ботсване, будет способствовать созданию рабочих мест и диверсификации экономических структур, а также создаст больше возможностей для международной торговли.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished