«Звезды Арктики Даявик» будут сиять на алмазном тендере

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Rio Tinto и Dominion Diamond Mines представили три из своих лучших крупных алмазов, добытых на канадском алмазном руднике. Камни будут предложены в тендере специалистам, которые собрались со всего мира, чтобы приобрести алмазы, говорится в пресс-релизе, распространенном компаниями.

Алмазы называются «Звезды Арктики Даявик» (Diavik Stars of the Arctic). Они представляют собой три камня с очень редкими характеристиками – специальным размером, исключительными качеством и цветом. Все три алмаза были добыты на алмазном руднике Даявик (Diavik) в Северо-Западных территориях Канады в 220 км к югу от Полярного круга. «Звезды Арктики Даявик» станут основным лотом на предстоящем тендере алмазов специальной категории Rio Tinto, на котором компания выставит камни массой более 10,8 карата.

Третий лот, крупный желтый алмаз «Капелла Арктики», является редкой находкой, так как в среднем на руднике добывают только пять таких камней в год, что составляет менее 0,001% от всех добытых камней.

«Звезды Арктики Даявик» будут представлены специалистам по крупным алмазам со всего мира в Антверпене и Израиле. Заявки будут принимать до 25 октября.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





