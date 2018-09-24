Эксклюзив
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
Вчера
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
«Звезды Арктики Даявик» будут сиять на алмазном тендере
Алмазы называются «Звезды Арктики Даявик» (Diavik Stars of the Arctic). Они представляют собой три камня с очень редкими характеристиками – специальным размером, исключительными качеством и цветом. Все три алмаза были добыты на алмазном руднике Даявик (Diavik) в Северо-Западных территориях Канады в 220 км к югу от Полярного круга. «Звезды Арктики Даявик» станут основным лотом на предстоящем тендере алмазов специальной категории Rio Tinto, на котором компания выставит камни массой более 10,8 карата.
Третий лот, крупный желтый алмаз «Капелла Арктики», является редкой находкой, так как в среднем на руднике добывают только пять таких камней в год, что составляет менее 0,001% от всех добытых камней.
«Звезды Арктики Даявик» будут представлены специалистам по крупным алмазам со всего мира в Антверпене и Израиле. Заявки будут принимать до 25 октября.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished