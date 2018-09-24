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27 августа 2018

На месторождении им. Гриба побывали общественные деятели из Германии, Норвегии и Сербии

Сегодня
Новости

Компания АГД ДАЙМОНДС провела обзорную экскурсию по территории месторождения алмазов им. В. Гриба, которая состоялась в рамках Маргаритинской ярмарки, для делегации общественных деятелей из Германии, Норвегии и Сербии, сообщается на официальном сайте компании.

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Фото: АГД ДАЙМОНДС


В ходе экскурсии делегатам, среди которых директор музея горного дела города Фрайберга Андреа Ридель, председатель Правления губернии Тромс Вилли Эрнебакк и заместитель председателя Правительства автономного края Воеводина Иван Джокович, были показаны все этапы производственного цикла – от добычи руды до обогащения концентрата. Делегаты посетили карьер, главный корпус обогатительной фабрики, а также ознакомились с конечной продукцией ГОКа. Специалисты АГД ДАЙМОНДС ответили на многочисленные вопросы, связанные с историей открытия и становления месторождения, текущей работой ГОКа им. В. Гриба и социальными гарантиями сотрудников компании.
Ранее сообщалось, что АГД ДАЙМОНДС внедрила новую маркетинговую политику для позиционирования бренда на международном уровне.
В июне этого года на алмазном месторождении имени Гриба было добыто 234 000 тонн руды, а реализация основной продукции принесла компании более трех миллиардов рублей.

Виктория Кири, Rough&Polished

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