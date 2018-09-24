Эксклюзив

Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет

Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...

Вчера

Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC

Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...

24 сентября 2018

Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования

В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...

17 сентября 2018

Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом

Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...

10 сентября 2018

Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли

Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...

27 августа 2018

Экспорт ювелирных изделий из Гонконга вырос на 26,1% в августе

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Новости

Экспорт украшений, изделий из золота и серебра из Гонконга в период с января по август вырос на 18,4% по сравнению с прошлым годом, до $23,9 млрд. А в августе показатели выросли на 26,1%, до $4,2 млрд.
Импорт ювелирных изделий в Гонконг также вырос на 8,8% за первые восемь месяцев этого года и на 44,9% в августе. За последний летний месяц общие объемы экспорта и импорта ювелирных изделий выросли на 13,1% и 16,4% соответственно. Рост обусловлен постоянным расширением глобальной экономики, а также увеличением экспорта продукции в ряд крупных рынков, включая материковый Китай и США.
Тем не менее в скором времени на объемах экспорта может сказаться торговая война между Китаем и США.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



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