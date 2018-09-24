Экспорт ювелирных изделий из Гонконга вырос на 26,1% в августе

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Экспорт украшений, изделий из золота и серебра из Гонконга в период с января по август вырос на 18,4% по сравнению с прошлым годом, до $23,9 млрд. А в августе показатели выросли на 26,1%, до $4,2 млрд.

Импорт ювелирных изделий в Гонконг также вырос на 8,8% за первые восемь месяцев этого года и на 44,9% в августе. За последний летний месяц общие объемы экспорта и импорта ювелирных изделий выросли на 13,1% и 16,4% соответственно. Рост обусловлен постоянным расширением глобальной экономики, а также увеличением экспорта продукции в ряд крупных рынков, включая материковый Китай и США.

Тем не менее в скором времени на объемах экспорта может сказаться торговая война между Китаем и США.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished







