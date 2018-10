RJC предлагает новую модель контроля ответственных цепочек поставок

Сегодня

Совет по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC), который ставит своей целью установление высоких этических стандартов и укрепление доверия в секторе ювелирных изделий, сообщил, что приступает к заключительному этапу рассмотрения внесения поправок в Кодекс ответственных практик (Code of Practices, COP) и модель контроля ответственных цепочек поставок алмазов.

Совет предлагает объединить модель контроля ответственных цепочек поставок RJC и Руководство Организации экономического сотрудничества и развития, ОЭСР (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) по контролю цепочек поставок полезных ископаемых из зон конфликтов и регионов с высокой степенью нестабильности, которое действует в соответствии с требованиями Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme) и Системой гарантий Всемирного алмазного совета (World Diamond Council System of Warranties).

«Такой шаг принесет ощутимые выгоды для членов совета, которые смогут гарантировать потребителям соответствие требованиям ОЭСР», - заявил RJC.

Совет запустил процесс пересмотра Кодекса ответственных практик в конце 2017 года и хочет привести его в полное соответствие с Руководством ОЭСР.

Согласно заявлению RJC, он намерен вводить изменения постепенно в течение трех лет и завершить план реализации к 2021 году.

Внесение предложений и поправок к предложенной новой модели контроля ответственных цепочек поставок будет возможно в течение периода рассмотрения, который закончится 27 октября 2018 года.



Виктория Кири, Rough&Polished