Эксклюзив
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
Сегодня
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
RJC предлагает новую модель контроля ответственных цепочек поставок
Совет предлагает объединить модель контроля ответственных цепочек поставок RJC и Руководство Организации экономического сотрудничества и развития, ОЭСР (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) по контролю цепочек поставок полезных ископаемых из зон конфликтов и регионов с высокой степенью нестабильности, которое действует в соответствии с требованиями Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme) и Системой гарантий Всемирного алмазного совета (World Diamond Council System of Warranties).
«Такой шаг принесет ощутимые выгоды для членов совета, которые смогут гарантировать потребителям соответствие требованиям ОЭСР», - заявил RJC.
Совет запустил процесс пересмотра Кодекса ответственных практик в конце 2017 года и хочет привести его в полное соответствие с Руководством ОЭСР.
Согласно заявлению RJC, он намерен вводить изменения постепенно в течение трех лет и завершить план реализации к 2021 году.
Внесение предложений и поправок к предложенной новой модели контроля ответственных цепочек поставок будет возможно в течение периода рассмотрения, который закончится 27 октября 2018 года.
Виктория Кири, Rough&Polished