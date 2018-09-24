Ювелирный Благотворительный бал прошел в Москве

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VI Ювелирный Благотворительный Бал «Во славу ювелиров России», собравший в одном зале топ-менеджеров ювелирной отрасли со всей России, владельцев производств, директоров ювелирных сетей и магазинов и коллекционеров, прошел 26 сентября в Ювелирном доме «Эстет». Мероприятие прошло в день открытия крупнейшей отраслевой выставки JUNWEX.

Приветственными речами открыли бал председатель Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Гагик Геворкян и генеральный директор Отраслевого медиа-холдинг «JUNWEX» Валерий Будный.

Ювелирный Благотворительный Бал сочетает различные виды искусств – танцевальное, музыкальное, ювелирное. Представители государственных структур, искусствоведы, деятели культуры и другие гости мероприятия смогли поучаствовать в мастер-классе по бальным танцам, который устроил Клуб Исторической реконструкции Vauxhall Nord. Также на шоу прошло Дефиле исторических платьев с винтажными ювелирными украшениями.

Во время благотворительной лотереи были разыграны путевки на 2 лица от Базы Отдыха и Экотуризма ГОЛОВИНКА, дорожный кейс премиум-класса для ювелирных украшений от компании JUST IN CASE и авторская шкатулка от Колледжа декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже.

Средства, собранные в ходе лотереи, пошли на помощь в приобретении технических средств профильным учебным заведениям, обучающим по профессии «ювелир»: Политехническому колледжу № 13 имени П.А. Овчинникова и Колледжу декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже.



Виктория Кири, Rough&Polished



