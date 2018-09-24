Эксклюзив
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
Сегодня
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
Ювелирный Благотворительный бал прошел в Москве
Приветственными речами открыли бал председатель Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Гагик Геворкян и генеральный директор Отраслевого медиа-холдинг «JUNWEX» Валерий Будный.
Ювелирный Благотворительный Бал сочетает различные виды искусств – танцевальное, музыкальное, ювелирное. Представители государственных структур, искусствоведы, деятели культуры и другие гости мероприятия смогли поучаствовать в мастер-классе по бальным танцам, который устроил Клуб Исторической реконструкции Vauxhall Nord. Также на шоу прошло Дефиле исторических платьев с винтажными ювелирными украшениями.
Во время благотворительной лотереи были разыграны путевки на 2 лица от Базы Отдыха и Экотуризма ГОЛОВИНКА, дорожный кейс премиум-класса для ювелирных украшений от компании JUST IN CASE и авторская шкатулка от Колледжа декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже.
Средства, собранные в ходе лотереи, пошли на помощь в приобретении технических средств профильным учебным заведениям, обучающим по профессии «ювелир»: Политехническому колледжу № 13 имени П.А. Овчинникова и Колледжу декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже.
Виктория Кири, Rough&Polished