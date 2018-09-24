Замбия обдумывает введение новых пошлин на горную добычу и увеличивает роялти

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Замбия объявила о своих планах ввести новые пошлины на горную добычу и увеличить роялти в попытке снизить растущую задолженность и дефицит бюджета страны, агентство Reuters привело слова министра финансов Маргарет Мванакатве (Margaret Mwanakatwe).

Она сообщила, представляя бюджет 2019 года, что намерена снизить дефицит бюджета страны на юге Африки, которая производит изумруды и медь, до 6,5% ВВП в следующем году, в то время как в этом году он составляет 7,4% ВВП.

Мванакатве также заявила, что Замбия повысит роялти по скользящей шкале с 3% до 9%, на 1,5 процентных пункта.

Reuters сообщает, что скользящая шкала применяется таким образом, что ставка роялти увеличивается, когда цены на сырьевые товары повышаются, и уменьшается, если цены падают.

Замбия также намерена ввести новую пошлину на экспорт драгоценных металлов, включая золото, и драгоценных камней в размере 15%.

На импорт меди и кобальтового концентрата будет введен налог, который составит 5%.

«Поскольку полезные ископаемые являются непостоянным ресурсом, нам необходимо создать эффективный налоговый режим для сектора горной добычи, для того чтобы жители Замбии смогли извлекать выгоду из минеральных ресурсов, которыми богата наша страна», - заявила Мванакатве.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished