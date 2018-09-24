Эксклюзив
Прежде неорганизованный внутренний ювелирный сектор в Индии сейчас растет
Ашок Минавала (Ashok Minawala) - ветеран-бизнесмен, бывший председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), эксперт по драгоценным металлам, ювелир третьего...
Сегодня
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
Gemfields уверена в своем росте
Фото: Gemfields
Компания сообщила в отчете для акционеров за шестимесячный период, который закончился 30 июня, что она завершила деятельность в Колумбии и Шри-Ланке, что позволило группе значительно снизить расходы.
«Прошло еще слишком мало времени, чтобы говорить об успехе, но мы получаем вдохновляющие результаты благодаря добыче большего количества изумрудов превосходного качества на руднике Кагем (Kagem)…», - заявил генеральный директор Брайан Гилбертсон (Brian Gilbertson).
Он заявил, что изумрудный проект Кагем и рубиновый проект Монтепуэз (Montepuez) принесли доход в размере $21,1 млн и $71,8 млн соответственно во время периода сдержанного роста на рынках цветных камней.
Рынок изумрудов пострадал от резкого сокращения ликвидности и недостатка нормативного контроля в Индии после скандала, связанного с делом о мошенничестве Нирава Моди (Nirav Modi), а также в результате дефляции рынка недвижимости в Джайпуре, в то время как рубиновый тендер показал рекордные результаты второй год подряд.
Тем не менее Gemfields сообщила, что чистая прибыль компании до вычета процентов, налога, износа и амортизации составила $30,7 млн, хотя она продемонстрировала негативные показатели наличных поступлений в размере $1,7 млн.
Прибыль компании пошла на капитальные расходы на проекте Монтепуэз, подготовку замены для стареющего оборудования на Кагем, а также на финансирование разработки новых проектов в Эфиопии и Замбии.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished