Gemfields уверена в своем росте

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Фото: Gemfields

Gemfields Group, бывшая Pallinghurst Resources, заявила, что находится в лучшем положении и способна поддерживать запланированный рост базовых операций по добыче изумрудов в Замбии и Мозамбике, а также продолжать развивать деятельность фонда Фаберже (Fabergé) и проводить программы по выборке проб в Эфиопии.Компания сообщила в отчете для акционеров за шестимесячный период, который закончился 30 июня, что она завершила деятельность в Колумбии и Шри-Ланке, что позволило группе значительно снизить расходы.«Прошло еще слишком мало времени, чтобы говорить об успехе, но мы получаем вдохновляющие результаты благодаря добыче большего количества изумрудов превосходного качества на руднике Кагем (Kagem)…», - заявил генеральный директор Брайан Гилбертсон (Brian Gilbertson).Он заявил, что изумрудный проект Кагем и рубиновый проект Монтепуэз (Montepuez) принесли доход в размере $21,1 млн и $71,8 млн соответственно во время периода сдержанного роста на рынках цветных камней.Рынок изумрудов пострадал от резкого сокращения ликвидности и недостатка нормативного контроля в Индии после скандала, связанного с делом о мошенничестве Нирава Моди (Nirav Modi), а также в результате дефляции рынка недвижимости в Джайпуре, в то время как рубиновый тендер показал рекордные результаты второй год подряд.Тем не менее Gemfields сообщила, что чистая прибыль компании до вычета процентов, налога, износа и амортизации составила $30,7 млн, хотя она продемонстрировала негативные показатели наличных поступлений в размере $1,7 млн.Прибыль компании пошла на капитальные расходы на проекте Монтепуэз, подготовку замены для стареющего оборудования на Кагем, а также на финансирование разработки новых проектов в Эфиопии и Замбии.