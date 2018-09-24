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Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC

Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...

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20 августа 2018

Недавнее повышение импортных пошлин в Индии направлено на укрепление производства ювелирных изделий и окажет влияние на экспорт бриллиантов - GJEPC

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Недавно индийское правительство увеличило таможенную пошлину на такие категории бриллиантов, как полуфабрикаты, наполовину ограненные или сколотые, а также на ограненные цветные драгоценные камни до 7,5 процента с 5 процентов ранее, повысив также пошлину на импорт ювелирных изделий с 15 % до 20% в попытке сократить дефицит текущих статей платёжного баланса.
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) в связи с этим сказал: «GJEPC приветствует шаг правительства, направленный на сокращение дефицита текущих статей платёжного баланса. Увеличение импортной пошлины на ограненные бриллианты и обработанные цветные драгоценные камни с 5% до 7,5% увеличит себестоимость бизнеса для сектора, а также окажет влияние на экспорт и торговлю. Индия, мировой лидер в области обработки алмазов, не просто центр обработки сырья; она также участвует в разнообразных формах повторной переработки бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами. Значительная часть ограненных бриллиантов и цветных драгоценных камней, продаваемых клиентам по всему миру в виде неоправленных или вставленных в ювелирные изделия камней, затем импортируется в Индию для вставки в изделия нового дизайна или в изделия, созданные по желанию клиентов. Среди импортируемых ограненных драгоценных камней имеются сколотые, поврежденные и полупереработанные камни, которые составляют значительную долю такого импорта. Это может привести к практическим неудобствам и ограничить работу по огранке, влияя на значительную часть занятости в этом секторе. Другие глобальные торговые центры, такие как Нью-Йорк, Дубай и Израиль, в таком случае имели бы преимущество, а повышение импортной пошлины может стимулировать злоупотребления в Индии. Обработанные цветные драгоценные камни тоже составляют важный компонент для ювелирных изделий, и повышение пошлины может нанести ущерб бизнесу. GJEPC донесет эту озабоченность до правительства с тем, чтобы найти механизм, который поможет минимизировать воздействие на экспорт».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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